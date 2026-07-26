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PORODIČNA TRAGEDIJA POTRESLA GRČKU: Majka mrtvog sina držala u naručju 24 sata zbog nesporazuma sa pogrebnikom

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com, pink.rs ||

Porodična tragedija potresla je Grčku nakon što je otkriveno da je majka (69) u naručju 24 sata držala svog preminulog sina jer se mrtvozornik nije pojavio na adresi, verujući da je u pitanju lažni poziv!

Mladić (24), koji je duže vreme bio bolestan, preminuo je u svom stanu u centru Lamije, u kojem je živeo sa majkom. Iako je nesrećna žena odmah prijavila smrtni slučaj, reakcija nadležnih je izostala zbog "zbunjenog" vlasnika pogrebnog preduzeća.

Prema informacijama, žena je prvo kontaktirala vlasnika pogrebnog preduzeća, ali razgovor nije bio razumljiv, zbog čega je on pomislio da je reč o lažnom pozivu.

Nekoliko sati kasnije primio je drugi poziv, tokom kojeg ga je 69-godišnjakinja pitala zašto još nije došao da preuzme njeno dete.

To ga je zabrinulo, pa je obavestio policiju, koja je požurila u stan.

Policajci su zatekli majku kako u naručju drži 24-godišnjeg sina.

Na lice mesta odmah je pozvana ekipa hitne pomoći, ali su lekari konstatovali da je mladić preminuo mnogo sati ranije.

Prema informacijama, 24-godišnjak je imao hronični zdravstveni problem, dok će tačan uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom.

Prema informacijama grčkih medija, majka i sin nisu bili poreklom iz Lamije. U grad su se doselili tek u maju ove godine, nakon povratka iz Nemačke, gde su živeli dugi niz godina.

Njihove lične stvari su još uvek bile u kutijama, jer žena navodno nije bila zadovoljna stanom i tražila je drugi smeštaj.

Autor: Iva Besarabić

#Grčka

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