Braća poginula spasavajući sestru (6) iz reke, reanimirali ih sat vremena: Stravična tragedija u komšiluku

Nova tragedija potresla je region nakon što su se dvojica braće, uzrasta 12 i 15 godina, utopila pokušavajući da spasu svoju šestogodišnju sestru koju je u reci Moldovi u Rumuniji odnela jaka struja.

Prema prvim informacijama, deca su se igrala na obali reke zajedno sa majčinim partnerom. U jednom trenutku šestogodišnja devojčica ušla je u vodu, nakon čega ju je povukla snažna rečna struja. Tridesetosmogodišnji muškarac odmah je skočio u reku kako bi pokušao da je spase.

"Do dolaska interventnih službi, jedna osoba koja se zatekla u tom području izvukla je iz vode šestogodišnju devojčicu, koja je potom prevezena u bolnicu", izjavila je Irina Popa iz jedinice ISU Neamţ.

U pokušaju da pomognu svojoj sestri u vodu su ušla i njena braća, stara 12 i 15 godina. Međutim, jaka struja odnela je i njih.

Ronioci su za manje od sat vremena pronašli dečake i izvukli ih na obalu bez znakova života. Uprkos pokušajima reanimacije, lekari nisu uspeli da ih spasu.

Nažalost, dvoje dece nije reagovalo na mere reanimacije, a lekar iz mobilne jedinice intenzivne nege mogao je samo da konstatuje smrt dvojice dečaka - rekla je Irina Popa.

Meštani navode da je ovaj deo reke poznat po izuzetno jakim strujama, koje predstavljaju opasnost čak i za iskusne plivače.

Uprkos tome, na toj lokaciji ne postoji zabrana kupanja.

Autor: Marija Radić