Vatrena oluja se ne zaustavlja, strahuje se od najgoreg scenarija! Građanima stižu HITNA UPOZORENJA: Ovo se prvi put dešava

Požari danas nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsednik te zemlje Emanuel Makron za danas sazvao sastanak kriznog štaba.

U požarima je povređeno 84 vatrogasaca-spasilaca, saopštila je sinoć prefektura Žironde, prenosi danas BFM.

Ni požari u drugim delovima zemlje - u Gornjoj Korzici, Varu, Visokim Alpima i Landu još nisu ugašeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sinoć saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone.

Makron će danas predsedavati sastankom međuministarskog kriznog štaba za koordinaciju borbe protv šumskih požara koji već danima haraju u nekim delovima Francuske, naročito u departmanu Žirond na jugozapadu zemlje, saopštila je Jelisejska palata.

"Turisti ne dolazite"

Požar koji je zahvatio 42.000 hektara u Žirondi i doveo do evakuacije 220.000 ljudi, tokom protekle noći je ocenjen kao "uglavnom stabilan", saopštila je jutros prefektura, prenosi "Figaro".

"Situacija je tokom noći bila uglavnom stabilna, bez značajnijih promena. Snage bezbednosti i hitne službe ostaju u potpunosti mobilisane i nastavljaju svoje aktivnosti na terenu", navedeno je u saopštenju prefekture.

Prefekt Sofi Broka saopštila je da se obustavlja rad letnjih kampova i izviđačkih logora u departmanu Žironda, kao i organizovana putovanja za osobe sa invaliditetom, te apelovala na turiste da ne dolaze i da razmotre neku drugu destinaciju".

"Od nedelje u podne je povređeno još devet vatrogasaca, čime je ukupan broj povređenih vatrogasaca od početka krize porastao na 84. Među civilnim stanovništvom nije bilo žrtava, navela je prefektura, dodajuci da je u požaru u Žirondi uništeno 240 kuća.

Evakuisano skoro 220.000 ljudi iz 23 opštine

Od izbijanja požara, iz predostrožnosti je evakuisano gotovo 220.000 ljudi iz 23 opštine, uz podršku snaga unutrašnje bezbednosti, što je jedna od najvećih evakuacija ikada sprovedenih u Francuskoj zbog šumskih požara.

Prefekt Sofi Broka je zahvalila svim lokalnim zvaničnicima koji su se mobilisali aktiviranjem opštinskih planova za vanredne situacije i samo tokom prošle noći omogucili evakuaciju 55.000 ljudi u 12 prihvatnih centara koji su otvoreni u devet opština.

"Trebaće puno vremena da se ugasi"

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez upozorio je da će biti potrebno puno vremena da se ovaj požar ugasi i sve dok vatra ne bude stavljena pod kontrolu, evakuisani stanovnici neće moći da se vrate kućama.

U intervjuu za list "Tribin", Nunjez je rekao da u gašenju vatre učestvuje 18 vatrogasnih letelica i potvbrdio da će ponovo biti angažovan i avion A400M, vojni transportni avion prilagođen za borbu protiv požara. Nunjez je ponovo pozvao građane na "najveći oprez", upozoravajući da u uslovima veoma nepovoljnih vremenskih prilika i najmanja nepažnja može da ima dramatične posledice.

Požar u regionu Lež-Kap-Fere na jugozapadu Francuske 25. julaDepartman Žironda je juče stavljen u crveno-crni nivo upozorenja za šumske požare, najviši stepen opasnosti.

"Stihija na kapiji metropole"

Gradonačelnik Bordoa Toma Kaznev opisao je požar u Žirondi kao stihiju "na kapiji oblasti metropole", između 25 i 30 kilometara od samog grada, mada evakuacija građana Bordoa nije u planu.

Na vetrovite uslove koji su otežali gašenje požara nadovezuje se i prognoziran još jedan toplotni talas, od sutra.

U Španiji evakuisano 90.000 ljudi, situacija ozbiljna

Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi danas "Pais".

Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra.

Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.

Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da se situacija "razvija u pozitivnom smeru, ali sporo", ističući da i dalje postoje aktivna žarišta i opasnost od ponovnog rasplamsavanja vatre.

- Suočavamo se sa najvećim i najagresivnijim požarom u istoriji Španije - rekao je Grande-Marlaska.

"Glavni frontovi zaustavljeni"

Prema poslednjim podacima, u tri pogođene oblasti izgorelo je oko 77.000 hektara zemljišta. Samo u Avili vatra je zahvatila oko 50.000 hektara, čime je oboren rekord najvećeg šumskog požara u zemlji. Predsednik španske vlade Pedro Sančez najavio je da će vlada u utorak područja pogođena požarima proglasiti "teško oštećenim usled vanredne situacije".

Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) saopštila je da su svi glavni frontovi požara uglavnom zaustavljeni, ali da i dalje postoje aktivna područja na kojima se nastavlja borba.

"Napredovali smo značajno u akcijama duž celog oboda požara. Sada možemo da kažemo da su svi frontovi zaustavljeni, ali postoje aktivna žarišta na kojima se i dalje radi", rekao je potpukovnik UME Alfonso Aribas.

"Ovo je najveća opasnost"

U oblasti Madrida trenutno je evakuisano više od 29.000 ljudi, dok je više od 21.000 osoba u izolaciji. U Avili je iz svojih domova moralo da ode više od 25.000 stanovnika, a nekoliko hiljada je ostalo zatvoreno u svojim mestima.

Najveća opasnost trenutno dolazi od mogućeg spajanja požara iz Avile i Madrida, koji su se na pojedinim mestima već približili jedan drugom. Vlasti navode da su požari u nekim tačkama bili povezani "isprekidano", ali da se za sada ne radi o jednom jedinstvenom požaru.

Kralj Felipe VI obišao je pogođena područja i pohvalio koordinaciju službi i građana, ocenivši da je šteta po prirodu ogromna.

Autor: S.M.