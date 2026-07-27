Zelenski upozorava na novu rusku mobilizaciju i najavljuje strateški 'Dron sporazum' sa Velikom Britanijom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u razgovoru za medije da ruski predsednik Vladimir Putin priprema novi, tajni talas mobilizacije početkom oktobra, neposredno nakon izbora za Državnu dumu zakazanih za 21. septembar.

Prema izveštajima ukrajinskih obaveštajnih službi, Moskva planira da regrutuje između 300.000 i 500.000 ljudi, ali će izbegavati javne proglase usled straha od unutrašnjeg nezadovoljstva građana koji se u velikom procentu protive mobilizaciji i ratu.

Zelenski je naglasio da Rusija neće moći brzo da obuči tako veliki broj regruta, što znači da će na front ponovo poslati nedovoljno pripremljene vojnike, izazivajući ogromne ljudske gubitke. Ukrajinski predsednik napominje da se ovi planovi Moskve mogu osujetiti ukoliko Ukrajina nastavi sa udarima na rusku logistiku, skladišta naoružanja i naftne derivate, uz uslov da međunarodni partneri uvedu potpune sankcije protiv ruske agresije.

Strateško partnerstvo sa Londonom i izgradnja fabrike dronova

U sklopu diplomatskih aktivnosti, Zelenski je održao telefonski razgovor sa novim premijerom Velike Britanije, tokom kojeg je predloženo otvaranje novog poglavlja u bilateralnim odnosima dve zemlje. Težište saradnje trebalo bi da bude takozvani "Dron sporazum", koji predviđa izgradnju velike fabrike u Britaniji zasnovane na najsavremenijim ukrajinskim tehnologijama i iskustvima sa bojnog polja.

Plan obuhvata razmenu naprednih tehnologija u kojima obe strane imaju prednost. Ukrajina je izrazila spremnost da britanskim partnerima ustupi svoje pomorske i vazdušne dronove, kao i programe obuke, dok od Britanije očekuje saradnju u proizvodnji moćnih raketa poput "Storm Shadow" ili razvoja sličnih sistema. Predsednik Ukrajine dodaje da je zajednički cilj jačanje odbrambenih kapaciteta obe nacije i stvaranje novih vojnih rešenja.

Nedostatak raketa i licencna proizvodnja sistema Patriot

Ukrajinski lider se osvrnuo i na ključni problem odbrane od balističkih projektila, ističući da trenutna domaća proizvodnja uspešno obara dronove, ali da ne može da presreće balističke rakete bez zapadnih sistema. Upozorio je na ozbiljan deficit raketa PAC-2 i PAC-3 za sisteme Patriot, do kojeg je došlo usled bezbednosne situacije na Bliskom istoku i nedovoljnih sankcija na rusku vojnu industriju, što je Moskvi omogućilo da poveća vlastitu proizvodnju balističkog naoružanja.

Kao dugoročno rešenje, Zelenski vidi uspostavljanje zajedničkog evropskog protivbalističkog sistema odbrane. On je potvrdio da je predsednik SAD Donald Tramp odobrio dodelu licenca Ukrajini za sopstvenu proizvodnju raketa Patriot. Iako donošenje ove odluke predstavlja značajan korak, Kijev upozorava da je potrebno vreme kako bi se pokrenula proizvodnja i popunila skladišta, uz napomenu da će proizvedeni presretači biti korišćeni isključivo za potrebe Ukrajine i njenih saveznika.