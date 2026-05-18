Zelenski upozorava: Moskva planira udare na srce Kijeva, ali otpor nije u zgradama, već u ljudima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izneo je u petak, 15. maja, veoma ozbiljne tvrdnje koje ukazuju na to da Rusija priprema novi talas udara čiji je krajnji cilj "obezglavljivanje" ukrajinske države.

Prema njegovim rečima, ukrajinske službe su uspele da dođu do ruskih dokumenata koji precizno navode mete u Kijevu, uključujući političke i vojne objekte, sa posebnim akcentom na čuvenu ulicu Bankova gde se nalazi kabinet predsednika.

Ono što ovu situaciju čini dodatno napetom jeste podatak da su ove aktivnosti postale još intenzivnije nakon nedavnih dešavanja sa Iranom, jer ruske snage sada aktivno pokušavaju da lociraju kretanje državnog vrha, obaveštajaca i specijalnih službi. Zelenski je naglasio da ovi planovi nisu novi i da se na njima radi već dugo, ali da Moskva i dalje pravi jednu ključnu grešku u proceni koju nikako ne mogu da isprave.

On je jasno stavio do znanja da rusko rukovodstvo očigledno ne razume samu srž ukrajinske borbe, jer veruju da će uništavanjem institucija ili zgrada ugasiti otpor. Predsednik je poručio da ukrajinska nezavisnost ne stanuje na jednoj adresi ili u nekom vladinom kabinetu, već da je nosi svaki građanin ove zemlje, zbog čega nikakvi udari na političke centre moći ne mogu slomiti njihovu volju.

Suština njegove poruke bila je prilično emotivna i direktna jer je podvukao da će se Ukrajinci boriti za svoju zemlju i suverenitet bez obzira na to šta se desi sa zgradama na Bankovoj ulici. Na kraju je zaključio da sloboda i država nisu samo cigle i zidovi, već narod koji ni pod kakvim okolnostima nije spreman da se preda, čime je još jednom potvrdio da decentralizovana snaga otpora ostaje njihovo najjače oružje protiv bilo kakve agresije.