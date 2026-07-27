Špijunska afera u vrhu NATO-a: Stažistkinja uhapšena pod sumnjom za špijunažu u operativnom štabu

Vrhovni štab savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), ključno mesto u kom se planira i koordinira odbrana NATO članica u belgijskom gradu Monu, našao se u centru špijunskog skandala.

Prema navodima belgijskih istražnih organa, kanadska državljanka kineskog porekla uhapšena je pod sumnjom da je prikupljala poverljive obaveštajne podatke za potrebe treće zemlje i da je povezana sa kriminalnom organizacijom.

Sumnjive aktivnosti optužene, koja je u štabu boravila kao stažistkinja, prve su uočile bezbednosne službe samog NATO-a. Nakon upozorenja koje je prosleđeno belgijskoj vojnoj obaveštajnoj službi, slučaj je po hitnom postupku preuzelo savezno tužilaštvo i policija.

Tokom operacije u kojoj su učestvovali i stručnjaci za kibernetički kriminal, izvršeni su detaljni pretresi njenog stana i radnog mesta unutar samog vojnog kompleksa. Nakon prikupljenih dokaza, nadležni sud izdao je nalog za hapšenje i osumnjičenoj je određen pritvor, dok se istraga nastavlja kako bi se utvrdili svi detalji i razmera potencijalne štete.

Reakcija iz štaba Alijanse: Predstavnici NATO-a saopštili su da u ovom trenutku nema naznaka da su operativna spremnost, komandni lanci ili tekući zadaci vojne komande pretrpeli štetu, naglašavajući da štab nastavlja sa radom bez ikakvih smetnji.

Ukosno uprkos uveravanjima zvaničnika, ovaj incident ponovo je otvorio pitanje efikasnosti bezbednosnih provera i internih protokola za pristup osetljivim informacijama unutar najviših vojnih struktura Saveza.

