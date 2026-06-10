'ZA SRBIJU OD KLJUČNOG ZNAČAJA OČUVANJE VOJNE NEUTRALNOSTI' Vučić razgovarao sa Grinkevičem: U fokusu mir i stabilnost na KiM, zaštita srpskog naroda i poštovanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.

- Sa generalom Aleksusom Grinkevičem razgovarao sam o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Zahvalio sam uvaženom sagovorniku na stabilizujućoj ulozi nato.kfor i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira.

Istakao sam da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO kroz program Partnerstvo za mir, uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i politike koju vodimo.

Posebno sam naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kao i neophodnost zaštite srpskog naroda i poštovanja međunarodnog prava i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Podsetio sam da je danas tačno dvadeset sedam godina od donošenja Rezolucije, kao ključnog međunarodnog okvira za Kosovo i Metohiju, čime je uspostavljen međunarodni civilni i bezbednosni poredak koji je za cilj imao i zaštitu srpskog naroda na KiM.

Uveren sam da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, a Srbija će nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira - naveo je predsednik na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić