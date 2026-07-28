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Ledeni doček u Beloj kući: Tramp i Netanjahu oči u oči posle žestokih svađa, evo šta se krije iza vanrednog sastanka!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci/Stoyan Nenov ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastaće se danas u Beloj kući, ali ovaj susret dolazi nakon ozbiljnih tenzija i promene tonova u Vašingtonu, prenosi CNN.

Dok su njihovi raniji sastanci bili propraćeni crvenim tepihom, toplim rukovanjem i javnim hvalisanjem, odnosi su se značajno rashladili nakon višemesečnih neslaganja oko rata u Iranu i Libanu. Iako zvaničnici tvrde da je reč o tradicionalnom savezništvu, izvori navode da je Tramp u više navrata bio izuzetno besan zbog produžetka sukoba i neispunjenih vojnih ciljeva, dok Bela kuća ističe da lideri moraju da razgovaraju o ključnim bezbednosnim temama.

Netanjahu u Vašington stiže suočen sa domaćim političkim pritiscima i predstojećim izborima u oktobru, a glavne teme današnjeg razgovora biće novi obaveštajni podaci o Iranu, kontrola regiona, kao i zabrinutost Izraela povodom potencijalnih američkih dogovora sa Turskom i Saudijskom Arabijom. Sastanak je ugovoren uoči sahrane senatora Lindzija Grejama, a za sada nije planirano zvanično javno fotografisanje, što dodatno podgreva spekulacije o napetoj atmosferi iza zatvorenih vrata.

Autor: D.S.

#Bela kuća

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