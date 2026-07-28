Alarm za turiste: U popularnom letovalištu i do 50 stepeni

Turska se sprema za novi toplotni talas koji će doneti temperature preko 40 stepeni, saopštio je turski Generalni direktorat za meteorologiju (MGM). Nakon kratkog predaha od vrućina, građani se ponovo suočavaju sa ekstremnim uslovima.

Posebno će biti vrelo u Adani, gde se očekuje čak 50 stepeni, kao i u Antaliji, Dijarbakiru i Šanliurfi. Ove temperature predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi i zahtevaju dodatne mere opreza.

Istovremeno, kiša i jaki vetrovi zahvatiće region istočnog Crnog mora, Kirklareli, Biledžik i Sakarju. Jaki vetrovi očekuju se i u jugozapadnom delu Mramornog mora, priobalnom Egeju, jugu i istoku centralne Anadolije, kao i u unutrašnjim delovima mediteranskog regiona.

Upozorenje na rizik od šumskih požara izdano je za mediteranski i južni egejski region, gde visoke temperature i suvo vreme mogu izazvati ozbiljne incidente.

Stručnjaci savetuju građane da izbegavaju izlaganje suncu, naročito između 11 i 16 časova, da piju dovoljno tečnosti i da starije osobe, deca i oni sa hroničnim bolestima preduzmu dodatne mere zaštite.

Autor: S.M.