Muškarac osumnjičen za ubistvo Srpkinje u Dalasu već imao dosije: Isplivali jezivi detalji iz njegove prošlosti

Isplivali novi detalji iz dosijea D. B., uhapšenog za ubistvo Užičanke V. P. u Teksasu

D. B. (38), koji je optužen za ubistvo Srpkinje V. P. (41) u Dalasu, već je bio hapšen za nasilje u porodici nad bivšom suprugom! Kako je preneo portal "Star-Telegram", D. B. je policija ranije privodila i on ima dosije.

Podsetimo, V. P. poslednji put je viđena između 18. i 19. jula kada je sa D. B. bila na proslavi u jednom klubu. Prema rečima očevidaca, on je pod dejstvom alkohola počeo da pravi ljubomorne scene, zbog čega su se posvađali i otišli sa zabave. Od te večeri, V. niko više nije video i porodica je 20. jula prijavila njen nestanak.

Narednog dana, građani su prijavili da su u automobilu pored auto-puta primetili ženu u automobilu. Kada je policija stigla na lice mesta, zatekli su telo V. P., čiji je nestanak bio prijavljen. Na osnovu raspoloživih informacija, otišli su i pretresli kuću D. B., a potom ga i uhapsili i optužili za ubistvo - otkrili su američki mediji detalje istrage.

Prijatelji ubijene V. izjavili su i da se ona iz Srbije u Teksas preselila 2013. godine i da je bila učiteljica u školi u koju su išla i njena maloletna deca. Inače, u vreme zločina deca nisu bila u Dalasu, već kod svog oca, bivšeg supruga V. P.

Način na koji joj je partner naneo povrede, kao i tačno vreme i mesto smrti još uvek nisu zvanično potvrđeni, a američki mediji prenose i da je istraga i dalje u toku. Inače, teksaška policija pozvala je sve građane koji imaju bilo kakve informacije o zločinu da se jave.

Prema dostupnim dokumentima, D. B. zaveden je u sudskim spisima kao neko ko je ranije imao problem sa zakonom zbog brze vožnje, a postoje i podaci da je sa bivšom suprugom vodio borbu oko starateljstva, jer je i on otac jednog deteta. U istim spisima pominje se i zabrana prilaska, koja mu je bila izrečena upravo zbog nasilja u porodici - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da je istraga u toku i da je sada istražiteljima na prvom mestu, kako procenjuje, da utvrde tačno vreme i mesto smrti.

Rođaci ubijene V., podsetimo, ispričali su za Kurir da im se nesrećna žena nikada nije žalila da ima probleme sa D. B., niti da je on ikada bio nasilan prema njoj.

Podsetimo, D. B. je navodno pokušao da zavara policiju, tvrdeći da ne zna gde je V. Međutim, utvrđeno je da je u danu kada je nestala njen telefon lociran u njegovoj kući.

Prikupljeni su i drugi dokazi na osnovu kojih je uhapšen - navode mediji.

Sud mu, kako dodaju mediji, nije omogućio da se uz kauciju nađe na slobodi.

Autor: S.M.