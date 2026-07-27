Policija otkrila nove detalje ubistva Srpkinje u Dalasu: Uputili važan apel građanima

Policija Severnog Teksasa nastavlja istragu i prikupljanje dokaza protiv D. B. (38) koji se sumnjiči da je ubio svoju partnerku, državljanku Srbije, V. P. (41), a potom njeno telo ostavio u automobilu pored auto-puta. Kako prenosi američki „Kens5“, policija je pozvala sve građane koji imaju informacije o zločinu da se jave.

Oni su otkrili da je Centar za hitne pozive Severnog Teksasa primio poziv 21. jula oko 8 sati ujutru i da je tada stigla prva informacija da „osoba bez svesti sedi u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karoltonu“. Samo dan ranije, porodica i prijatelji prijavili su nestanak V. P.

Kada su policija i vatrogasna služba iz Karoltona stigli na to mesto, pronašli su mrtvu V. P. u automobilu. Dokazi koji su prikupljeni naveli su detektive da pretraže kuću D. B, kog je policija identifikovala kao njenog partnera. Ključni dokazi doveli su do toga da policija krene u potragu za njim, da ga pronađe i uhapsi - naveli su iz policije.

Za medije u Americi oglasila se i rođaka ubijene V. P. koja je rekla da je ona bila voljena majka, nesebična i posvećena svojoj porodici.

Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je M. P.

V. P, poreklom iz okoline Užica, preselila se u Teksas 2013. godine. Mnogo pre nego što je postala majka, pomogla je u odgajanju svoje mlađe braće nakon što joj je majka umrla, rekla je rođaka.

Niko to ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je M. P. kroz suze za wfa.com.

Rođaci ubijene V. P. ispričali su ranije da je, prema informacijama koje su dobili, V. P. sa D. B. 18. jula otišla na žurku u klub u Karoltonu. Prijatelji su kasnije rođacima ispričali da se par posvađao i da je osumnjičeni za njeno ubistvo, prema njihovim navodima, pijan pravio ljubomorne scene. Od trenutka kada su napustili klub, V. P. više niko nije čuo ni video.

Porodica je nestanak prijavila 20. jula, a samo dan kasnije, na osnovu registarskih oznaka i prijave građana, policija je posumnjala da je reč o njenom automobilu koji stoji pored auto-puta.

Nikada ne bih pomislila da će joj se ovo desiti. Ni za milion godina ne bih pomislila da će se ovako završiti - rekla je M. P, kako prenose američki mediji.

Ona je dodala i da se nada da ljudi V. P. neće pamtiti po nasilju koje je okončalo njen život, već po saosećanju koje ga je definisalo.

Bila je pametna. Uvek je bila tu za sve.

Porodica je, kako kažu rođaci, usredsređena na odavanje počasti i čuvanje sećanja na V. P, ali i brigu o dvoje dece koju je ostavila iza sebe. Deca nisu bila u Americi kada je njihovu majku ubio partner, već su bila kod oca u Egiptu.

Rodbina i prijatelji pokrenuli su i „GoFundMe“ kampanju kako bi prikupili neophodna sredstva za transport tela V. P. u njeno rodno mesto.

D. B. se od 21. jula nalazi u pritvoru i suočava se sa optužbom za ubistvo. Prema pisanju medija, posle prvog saslušanja sud nije odredio kauciju za puštanje na slobodu.

Autor: S.M.