Tragedija u Japanu: Ljudi zatrpani u porušenom tržnom centru usled snažnog zemljotresa

Između 20 i 30 zaposlenih vodi se kao nestalo nakon što se tržni centar delimično urušio usled eksplozije posle snažnog zemljotresa koji je pogodio grad Kumamoto na jugu Japana, javlja japanski javni servis NHK, pozivajući se na policijske izvore.

Policija i dalje pokušava da utvrdi da li su nestali zaposleni zarobljeni u zgradi.

Većina kupaca evakuisana je odmah nakon zemljotresa, ali hitne službe još provjeravaju da li među njima ima nestalih, navodi NHK.

Vatrogasci su stigli na mesto nesreće, ali zbog oštećenja ne mogu da uđu u zgradu kroz prvi sprat, što značajno otežava spasilačke operacije, dodaje NHK.

Podsetimo, snažan zemljotres pogodio je u utorak grad na jugu Japana Kumamoto.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je magnituda zemljotresa iznosila 7,1 stepeni po Rihterovoj skali, a da je epicentar bio na dubini od 10 kilometara.

Potres je dostigao najviši stepen na japanskoj skali seizmičkog intenziteta.

Nestanak struje pogodio više od 46.000 domaćinstava

Više od 46.000 domaćinstava u pogođenom području trenutno je bez električne energije nakon zemljotresa, saopštila je kompanija Kyushu Electric Power.

Broj korisnika bez struje, međutim, postepeno opada, što ukazuje na to da se snabdevanje električnom energijom obnavlja.

Kompanija je navela da je formirala hitni tim za reagovanje kako bi što pre obnovila napajanje.

Istovremeno, nuklearna elektrana Sendai, koja se nalazi oko 100 kilometara od epicentra zemljotresa, nije pretrpela nikakvu štetu, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), pozivajući se na informacije japanske Nuklearne regulatorne uprave.

U Japanu je 2011. godine snažan zemljotres izazvao cunami koji je teško oštetio nuklearnu elektranu Fukušima, što je dovelo do druge najteže nuklearne nesreće u svetu, posle katastrofe u Černobilju.

Autor: Marija Radić