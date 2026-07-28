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MISTERIOZNI MIRIS U AVIONU! Boing 787 hitno prinudno sleteo! Posadi naglo pozlilo na putu za Filadelfiju

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Po sletanju, medicinsko osoblje pregledalo je članove posade koji su imali zdravstvene probleme, kao i jednog putnika.

Avion Boing 787-9 Dreamliner kompanije American Airlines, koji je leteo iz Rima za Filadelfiju, prinudno je u subotu sleteo u irsku prestonicu Dablin nakon što se većina članova posade požalila na zdravstvene tegobe. O tome je u ponedeljak izvestila austrijska agencija APA.

Po sletanju, medicinsko osoblje pregledalo je članove posade koji su imali zdravstvene probleme, kao i jednog putnika.

Posada prijavila vrtoglavicu i neobičan miris u avionu
Prema navodima stručnjaka za avijaciju, avion je bio u vazduhu oko tri sata kada su piloti, zbog hitne medicinske situacije u letelici, odlučili da preusmere let ka Dablinu.

Kako prenosi italijanska novinska agencija ANSA, šest od ukupno devet članova kabinskog osoblja nije se osećalo dobro i žalilo se na vrtoglavicu, kao i na druge zdravstvene tegobe.

Kompanija American Airlines saopštila je za specijalizovani portal Simple Flying da je u avionu registrovan neuobičajen miris, koji bi mogao biti povezan sa incidentom. Za sada nije poznato šta je izazvalo zdravstvene probleme članova posade.

Autor: A.A.

#Boing 787

#Filadelfija

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