MISTERIOZNI MIRIS U AVIONU! Boing 787 hitno prinudno sleteo! Posadi naglo pozlilo na putu za Filadelfiju

Po sletanju, medicinsko osoblje pregledalo je članove posade koji su imali zdravstvene probleme, kao i jednog putnika.
Avion Boing 787-9 Dreamliner kompanije American Airlines, koji je leteo iz Rima za Filadelfiju, prinudno je u subotu sleteo u irsku prestonicu Dablin nakon što se većina članova posade požalila na zdravstvene tegobe. O tome je u ponedeljak izvestila austrijska agencija APA.
Po sletanju, medicinsko osoblje pregledalo je članove posade koji su imali zdravstvene probleme, kao i jednog putnika.
Posada prijavila vrtoglavicu i neobičan miris u avionu
Prema navodima stručnjaka za avijaciju, avion je bio u vazduhu oko tri sata kada su piloti, zbog hitne medicinske situacije u letelici, odlučili da preusmere let ka Dablinu.
Kako prenosi italijanska novinska agencija ANSA, šest od ukupno devet članova kabinskog osoblja nije se osećalo dobro i žalilo se na vrtoglavicu, kao i na druge zdravstvene tegobe.
Kompanija American Airlines saopštila je za specijalizovani portal Simple Flying da je u avionu registrovan neuobičajen miris, koji bi mogao biti povezan sa incidentom. Za sada nije poznato šta je izazvalo zdravstvene probleme članova posade.
Autor: A.A.