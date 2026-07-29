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TRAMP: Imao sam vrlo dobre sastanke sa Netanjahuom i Zelenskim

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je kasno u utorak da su njegovi sastanci sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom bili pozitivni.

U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao da je razgovarao sa obojicom lidera o različitim temama, bez ulaženja u detalje.

„Imali smo veoma dobar sastanak! Razgovaralo se o mnogim važnim temama“, napisao je Tramp o sastanku sa Netanjahuom.

„Razgovarali smo o mnogo čemu. Sastanak je prošao veoma dobro“, napisao je o sastanku sa Zelenskim.

Netanjahu i Zelenski su bili u Vašingtonu kako bi prisustvovali komemoraciji za senatora Lindzija Grejama, republikanca i uticajnog zagovornika Izraela i Ukrajine.

Autor: Iva Besarabić

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