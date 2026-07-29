Prodaja zlatnih rezervi pokazuje da Rusiji ponestaje resursa, predstojeća zima je ključni trenutak za Ukrajinu

Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je da prodaja 44 tone zlatnih rezervi Moskve - što čini približno polovinu njenih ukupnih zaliha - predstavlja jasan signal da Rusiji ponestaje ekonomskih i materijalnih resursa.

Prema njegovim rečima, predstojeća zima bi mogla da bude poslednja prilika za Vladimira Putina da izvrši pritisak i pokuša da slomi ukrajinski otpor, zbog čega će kontinuirana i odlučna pomoć evropskih zemalja direktno odrediti ishod sukoba i pobedu Kijeva.

Komentarišući telefonski razgovor između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koji je trajao 37 minuta, Sikorski je istakao da ne vidi osnov za očekivanje bilo kakvog diplomatskog preloma iz tog susreta.

On je naglasio da je za stvarni napredak u mirovnim pregovorima neophodno da sam Putin smanji svoje osvajačke ambicije prema Ukrajini, što se u ovom trenutku još uvek ne dešava.

Govoreći o bezbednosnim izazovima na istočnom krilu Severnoatlantske alijanse, poljski šef diplomatije je ukazao na to da Rusija kontinuirano testira prag reakcije NATO-a kroz provokacije poput ulaska bespilotnih letelica u vazdušni prostor zemalja članica Sikorski je objasnio da javno imenovanje i razotkrivanje ovih poteza kao namernih testova zapravo smanjuje verovatnoću da ih Moskva ponovi, s obzirom na to da očekivana provokacija gubi svoj ključni element iznenađenja i efekat šoka.

Na polju vojne saradnje i odbrane, Sikorski je potvrdio da Poljska trenutno vodi tehničke razgovore o priključivanju koaliciji za protivraketnu odbranu, nudeći sopstvenu najsavremeniju tehnologiju presretača klase Patriot.

On je podvukao da ovaj korak nije usmeren ka komercijalnom nadmetanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, već ka jačanju zajedničke evropske i savezničke bezbednosne infrastrukture

Autor: Pink.rs