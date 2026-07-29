Vol Strit Džurnal: Tramp iza zatvorenih vrata promenio stav prema Zelenskom usled vojnih uspeha Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp promenio je svoj odnos prema ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom i sve više naginje ka podršci Kijevu, dok je istovremeno postao potpuno razočaran u ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kako prenosi prestižni list Vol Strit Džurnal (The Wall Street Journal), pozivajući se na izvore bliske Beloj kući, ova promena u stavovima američkog predsednika odigrala se iza zatvorenih vrata usled nedavnih uspeha ukrajinskih snaga na frontu.

Izvori iz okruženja predsednika SAD ističu da Tramp otvoreno ceni pobednike, te da u Zelenskom sve više vidi lidera koji preuzima inicijativu u ratu.

Poseban utisak na američkog predsednika ostavio je brz napredak i efikasnost ukrajinske industrije dronova. Sa druge strane, Vladimir Putin je izgubio naklonost u Vašingtonu nakon što nije uspeo da ispuni svoja ranija obećanja o brzoj vojnoj pobedi.

Iako je pre samo godinu dana u Ovalnoj sobi javno kritikovao Zelenskog i nazivao ga diktatorom, Tramp je sada izuzetno optimističan u pogledu izgleda za mirovne pregovore.

Očekuje se da će dvojica lidera tokom današnjeg susreta detaljno razmotriti dalju diplomatsku strategiju i korake ka okončanju rata.

Autor: Pink.rs