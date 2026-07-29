Šon Heniti na komemoraciji Lindsiju Grejamu: Svi su mislili da će Ukrajina pasti za par meseci, ali pokazali ste neviđenu hrabrost

Poznati novinar i voditelj televizije Foks njuz (Fox News) Šon Heniti obratio se prisutnima na komemorativnoj službi posvećenoj preminulom senatoru Lindsiju Grejamu, održanoj u Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali.

Tokom svog govora, Heniti se direktno obratio prisutnom ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom i ukrajinskoj delegaciji, podsećajući na nepokolebljivu podršku i poštovanje koje je pokojni senator gajio prema Kijevu.

Heniti je naglasio da bi se svi složili sa ocenom da je, posmatrano na papiru, Ukrajina trebalo da bude poražena u roku od svega nekoliko meseci. On je istakao da je, gotovo pet godina od početka sukoba, ukrajinski narod pokazao borbeni duh kakav niko na svetu nije mogao da predvidi, dodajući da je senator Grejam bio izuzetno ponosan na hrabrost i odvažnost ukrajinskih građana.

Prisećajući se privatnih razgovora koje je redovno vodio sa senatorom iz Južne Karoline, američki voditelj je otkrio da se Grejam konstantno divio snazi i nepokolebljivosti ukrajinskog naroda u borbi protiv jednog od najbrutalnijih režima na svetu. Služba u Vašingtonskoj katedrali okupila je najviše američke zvaničnike i svetske lidere, potvrđujući značajan uticaj koji je senator Grejam imao u međunarodnoj politici.