Alarm za potrošače: Inspekcija povukla tone sumnjive hrane sa pijaca

Zbog letnjih vrućina i rizika od kvarenja hrane pojačan je nadzor veterinarske inspekcije na teritoriji Srbije, a Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu navodi da je tokom samo jednog vikenda sa beogradskih pijaca povučeno 60 kilograma hrane životinjskog porekla, dok je na pijaci u Beočinu povučeno oko 40 kg hrane.

Ivanjac je rekla da za povučenu hranu nije bilo dokaza o sledljivosti, odnosno dokaza o poreklu i bezbednosti namirnica.

- U toku je pojačani nadzor veterinarske inspekcije, koji se obavlja na celoj teritoriji Republike Srbije. Ovih 60 kilograma hrane životinjskog porekla povučeno je samo iz jedne akcijske kontrole za jedan vikend i to iz dela beogradskih pijaca koje su bile pod nadzorom - rekla je Ivanjac.

Navela je da hrana nije bila obeležena i da je poticala uglavnom iz neregistrovanih, odnosno neodobrenih objekata za proizvodnju hrane.

Ivanjac je rekla da su u fokusu kontrole prodajni objekti registrovani za prodaju hrane, ali i neregistrovani objekti na teritoriji cele Srbija i dodala da je su redovne kontrole hrane u letnjem periodu dodatno pojačane i zbog afričke kuge svinja.

Ukazala je da su načini prenosa ove zarazne bolesti višestruki, počev od kontakta, odnosno prenosa preko ljudi, preko garderobe, mašina, ali i preko hrane životinjskog porekla.

- Nastavljamo sa akcijama kontrole, u fokusu su nam uslovi čuvanja, izlaganja, manipulacije hranom životinjskog porekla. Apelujemo na proizvođače, skladištare i prodavce hrane životinjskog porekla da primenjuju procedure koje se odnose na očuvanje hladnog lanca, odnosno držanje temperature propisane u deklaraciji, a to znači uredno skladištiti, izlagati hranu pravilno obeleženu, deklarisanu, ispitanu pre toga i pregledanu od strane veterinarske inspekcije - rekla je Ivanjac.

Naglasila je da hrana mora da potiče iz registrovanih objekata koji su pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije i da u prometu mora biti deklarisana i čuvana na određenoj temperaturi.

Dodala je da su u letnjem periodu treba biti posebno oprezan kada se kupuje hrana životinjskog porekla bilo da je reč o svežem mesu, mleku i mlečnim proizvodima, jajima, ribi.

Ivanjac je navela da građani, ukoliko primete da hrana u prodajnom objektu nije adekvatno čuvana ili da nije deklarisana prijave Veterinarskoj inspekciji koja će, kako kaže, odmah izaći na teren.

Autor: S.M.