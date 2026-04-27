TRGOVCI, ŠTA NAM TO PRODAJETE?! Inspekcija upala u prodavnice širom Srbije: Hitno POVUČENO skoro 1.500 kg hrane, evo koji proizvodi su NAJOPASNIJI!

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas detaljne rezultate kontrola koje su inspektori Odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla sproveli u prvom kvartalu ove godine. Inspekcija je bila na terenu širom Srbije, a podaci pokazuju da je kod značajnog broja trgovaca utvrđeno kršenje zakona.

DETALJNI REZULTATI KONTROLE

Inspektori Sektora poljoprivredne inspekcije sproveli su ukupno 229 službenih kontrola kod subjekata koji se bave prometom hrane u maloprodajnim objektima. Nepravilnosti su utvrđene u 43 slučaja, što je rezultiralo oštrim kaznenim merama:

Izrečeno je 29 zabrana prometa;

Doneto je 16 rešenja o otklanjanju nepravilnosti;

Podneto je sedam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

Podnete su dve prijave za privredni prestup.

Ukupno je iz prometa povučeno 1.397 kilograma proizvoda.

ŠTA JE NAJSPORNIJE NA RAFOVIMA?

Najčešće uočene nepravilnosti odnosile su se na nepropisno deklarisanje proizvoda, kao i na istek roka trajanja. Kako navodi Ministarstvo, ovi propusti su najčešće utvrđeni kod sledećih grupa namirnica:

- Upakovani proizvodi

- Konditorski proizvodi (slatkiši)

- Testenine

- Voćni sokovi

GRAĐANI MASOVNO PRIJAVLJUJU: Prijave stizale iz cele Srbije!U istom periodu, Odeljenju za bezbednost hrane dostavljena je 41 predstavka potrošača koja je ukazivala na moguće nepravilnosti na terenu. Prijave su stizale sa teritorije cele zemlje, a u osam slučajeva je utvrđeno da su navodi građana bili potpuno osnovani.

Najčešći razlozi zbog kojih su se građani obraćali inspekciji su:

Istek roka upotrebe

Nepravilno deklarisanje

Loš kvalitet proizvoda

Povodom prijava građana, izrečeno je još osam upravnih mera i podneta su tri zahteva sudiji za prekršaje, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Autor: D.S.