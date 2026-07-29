Velika drama na Kritu: Ljudi pobegli na plažu od plamena, oko njih sve gori (VIDEO)

Prizori koji podsećaju na apokalipsu odvijaju se u mestima Agios Pavlos i Agia Galini na Kritu, gde veliki šumski požar primorava stanovnike i turiste na evakuaciju.

Dramatični snimci akcije spasavanja prikazuju teške trenutke u kojima pripadnici obalske straže intervenišu kroz gust dim, plamen i uzburkano more kako bi izvukli ljude zarobljene u ugroženim područjima.

Gusti oblaci dima prekrili su čitavo područje, plamen izbija na više mesta, a vatrena stihija iza sebe ostavlja prizore uništenja. Lokalni stanovnici, ali i zaposleni u turističkim objektima, našli su se u vatrenom obruču, dok su navodno i neki smeštajni kapaciteti već zahvaćeni vatrom.

U izuzetno teškoj akciji, Obalska straža uspela je da evakuiše ljude iz oblasti Agios Pavlos i prebaci ih u luku Kokinos Pirgos.

Čamac Obalske straže, koji je ranije prevezao 19 spašenih osoba iz Agios Pavlosa, vratio se zatim u Agia Galini kako bi bio spreman za novu intervenciju ukoliko bude potrebno.

Agia Galini je i dalje zatvorena zbog naređene evakuacije, a situacija izaziva veliku zabrinutost.

Pozivaju na evakuaciju preko razglasa

U Agia Galini među stanovnicima vlada strah. Preko razglasa u selu neprestano se čuju pozivi ljudima da odmah napuste područje.

Stanovnici i posetioci, Grci i strani turisti, pozvani su da napuste mesto jer se vatra opasno približava.

Plamen izgleda kao da visi iznad glava ljudi. Nebo je prekriveno dimom, i gotovo da ne može da se udahne, a svaki nalet vetra, koji duvan izuzetnom jačinom, donosi novi talas straha. Meštani sa strepnjom prate kretanje požara, zabrinuti za svoje domove, imovinu i bezbednost.

Vatrogasna vozila raspoređena su u toj oblasti i nalaze se u stalnoj pripravnosti. Vatrogasci vode tešku borbu kako bi zaustavili spuštanje požarnog fronta sa planine i zaštitili ljudske živote.

Autor: Marija Radić