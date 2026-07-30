Zelenski za Foks njuz: Putin je izgubio inicijativu u ratu, Tramp pristao na licencu za proizvodnju sistema Patriot

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za američku televizijsku mrežu Foks njuz (Fox News) da je ruski predsednik Vladimir Putin izgubio inicijativu u ratu, naglasivši da Rusija svakog meseca gubi oko 30.000 vojnika na bojištu.

Uprkos ogromnim gubicima u ljudstvu, ukrajinski lider je istakao da Putin nema nameru da okonča sukob, ali da se strategijska situacija promenila u korist Kijeva.

Domaća vojna industrija i trka u inovacijama

Zelenski je objasnio da je Ukrajina od početka napada razvila izuzetno snažan vojno-tehnološki sektor koji danas obuhvata oko 500 kompanija sa naprednom tehnologijom. Prema njegovim rečima, rat se pretvorio u trku u inovacijama u kojoj se tehnologije menjaju na svakih tri do šest meseci.

S obzirom na to da Moskva raspolaže većom ljudskom snagom, Ukrajina nastoji da deluje brže i intenzivnije primenjuje visoku tehnologiju kako bi sačuvala živote svojih ljudi i preuzela kontrolu nad dinamikom borbi.

Dogovor sa Trampom o licenciranju sistema Patriot

Značajan deo intervjua bio je posvećen razgovorima vođenim sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući. Zelenski je potvrdio da je predsednik Tramp pristao da Ukrajini izda licence za domaću proizvodnju presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot.

Ukrajinski lider je naglasio da je dobijanje ovih licencnih prava ključno za odbranu ukrajinskih gradova od balističkih napada, jer omogućava bržu i obimniju nabavku neophodne municije.

Partnerstvo sa američkim odbrambenim korporacijama

Nakon susreta u Ovalnoj sobi, Zelenski se u Vašingtonu sastao i sa rukovodiocima vodećih američkih kompanija iz oblasti namenske industrije.

On je izrazio očekivanje da će ubrzo započeti zajednička proizvodnja naoružanja sa partnerima iz SAD, čime bi se dugoročno osigurala stabilnost ukrajinskih odbrambenih kapaciteta i unapredila tehnološka saradnja dve zemlje.