Zelenski: Oboreni svi Kalibri, ali balističke rakete ostaju pretnja – Kijev traži američke licence za proizvodnju sistema Patriot

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage tokom poslednje noći pokazale izuzetno visoku efikasnost presretanjem svih šest lansiranih raketa „Kalibar” i 31 od ukupno 33 krstareće rakete.

Međutim, on je upozorio da ključni problem i dalje predstavljaju balističke rakete, za čiju odbranu Ukrajina nema dovoljno presretača, što se pre svega odnosi na sisteme Patriot.

Ukrajinski lider je naglasio da visoki procenti obaranja krstarećih raketa dokazuju da ukrajinski vojnici, u trenucima kada poseduju neophodne kapacitete, ostvaruju vrhunske rezultate na terenu.

„To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama – nedovoljan broj presretača. Ovo se posebno odnosi na sisteme Patriot.”

Zelenski je istakao da je Ukrajina svim međunarodnim partnerima praktično dokazala ne samo potrebu, već i realnu mogućnost obezbeđivanja znatno veće zaštite ljudskih života ukoliko se obezbede adekvatna sredstva. Kao dugoročno rešenje za globalni deficit protivvazdušnih sistema, predsednik Ukrajine je izneo predlog o pokretanju domaće proizvodnje naprednog zapadnog naoružanja, uputivši kritiku na račun sporosti globalne odbrambene industrije. Zelenski je ocenio kao „potpuno besmisleno” to što u savremenom svetu proizvodnja PVO sistema još uvek nije podignuta na nivo koji je stvarno potreban za zaštitu civilnog stanovništva od balističkih udara.

Kijev već duže vreme zastupa stav da je odbrambena industrija Ukrajine sposobna da samostalno proizvodi ovakvo sofisticirano odbrambeno oružje. Ukoliko bi Ukrajina dobila licence Sjedinjenih Američkih Država za proizvodnju sistema Patriot, domaći proizvodni kapaciteti bili bi dovoljni kako za potpunu zaštitu ukrajinskog neba, tako i za pomoć partnerskim zemljama kojima su ovi sistemi neophodni. Na kraju svog obraćanja, Zelenski je podvukao da su ukrajinske vlasti u neprekidnom kontaktu sa svim akterima širom sveta koji mogu da obezbede rakete za protivvazdušnu odbranu u ovom trenutku. Obezbeđivanje novih zaliha za protivvazdušnu i protivbalističku odbranu ostaje primarni i najvažniji prioritet Ukrajine na međunarodnom planu.