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Eskplodirao mu akumulator u rancu: Muškarcu se bore za život, povređeno i dete (9)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/René Priebe ||

Lekari u Nemačkoj bore se za život muškarca (45) koji je je teško povređen kada je eksplodirao akumulator koji je nosio u rancu dok je vozio bicikl! U nesreći je povređen i devetogodišnji dečak koji je bio u blizini.

Tragedija se dogodila danas u Jušsenu u južnom delu Tiringije. Meštani su čuli stravičnu eksploziju, a potom su ugledali muškarca u plamenu, a nedaleko od njega mališana u šoku.

Kako pišu lokalni mediji, muškarac i dečak su vozili bicikl kroz gradić koji broji oko 1.500 stanovnika kada je, iz još neutvrđenih razloga, eksplodirao akumulator od kvada koji je čovek nosio u rancu.

Meštani su na ulici zatekli stravičan prizor. U eksploziji se zapalio ranac kao i odeća nesrećnog čoveka. Ljudi su u panici istrčavali iz dvorišta noseći kante za zalivanje pune vode kako bi ugasili plamen, dok su prolaznici potreseni zvali hitnu pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci i ekipe hitne pomoći, a potom je stigao i helikopter kojim je nesrećni čpovek prebačen u bolnicu.

"Četrdesetpetogodišnjak je zadobio izuzetno teške povrede leđa i leve strane tela i morao je helikopterom hitno da bude prebačen u specijalizovanu kliniku u Haleu. Dete je lakše povređeno", rekla je portparolka policije Ana-Katrin Zajfert-

Od delova koji su odleteli nakon eksplozije zapalili su se i obližnja živa ograda i livada.

Uzrok eksplozije akumulatora za sada nije poznat. Kriminalistička policija iz Zula pokrenula je istragu.

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Autor: Marija Radić

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