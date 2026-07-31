UMRLA MIS UNIVERZUMA (23): Osvojila titulu, pa pronađena mrtva u svom stanu

Takmičarka za Mis Univerzuma Vualis Suset Fuentes Akino (23) pronađena je mrtva u svom stanu u Tegusigalpi u Hondurasu. Njeno telo su pronašli zabrinuti rođaci koji se danima nisu čuli sa njom.

Članovi porodice su u ponedeljak, 20. jula, došli u stan misice i zatekli stravičan prizor, nakon čega su odmah alarmirali vlasti. Policija je zatvorila mesto događaja, a forenzički timovi trenutno prikupljaju dokaze u njenom domu u elitnoj stambenoj zoni Altos del Trapiče.

Telo mlade manekenke prebačeno je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, koji je za sada pod velom misterije. Zvaničnici u svojoj istrazi ne isključuju mogućnost ubistva, ali ni prirodnu smrt.

Bila prva pratilja

Vualis je nedavno bila u centru pažnje javnosti kada je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Mis Univerzuma Tegusigalpa 2026. godine, odmah iza pobednice Lusijane Nunjez. Smatrana je za zvezdu u usponu u svojoj rodnoj zemlji, a pored manekenstva, studirala je međunarodni marketing i socijalni rad na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Hondurasu.



Ova tragedija ostavila je njene najbliže i fanove u šoku. Organizacija izbora opisala ju je kao devojku "punu podrške, ljubaznu i posvećenu".

Njeni prijatelji, duboko potreseni, pamte je kao "radosnu i harizmatičnu" mladu ženu sa velikim snovima. Njene poslednje objave na društvenim mrežama, na kojima je često delila svoju ljubav prema putovanjima, sada sa tugom gledaju svi koji su je poznavali.

Crni niz u svetu izbora lepote

Ova vest dolazi kao još jedan ogroman udarac za "Mis Univerzuma" porodicu, samo nekoliko dana nakon što je preminula još jedna finalistkinja.

Glumica i plesačica Latoja Malkom (35), koja je bila jedna od najistaknutijih takmičarki na izboru za Mis Univerzuma Jamajke 2024. godine, preminula je u subotu, 18. jula. Detalji i uzrok njene smrti takođe nisu poznati.

Organizacija "Mis Univerzuma Jamajka" potvrdila je tragične vesti na društvenim mrežama, gde su se dirljivim rečima oprostili od Latoje:

- U znak sećanja na Latoju Malkom. Oplakujemo smrt naše bivše takmičarke koja se ponosno takmičila na izboru za Mis Univerzuma Jamajke 2024.. Naše misli i molitve su sa njenom porodicom, prijateljima i voljenima. Počivaj u miru, Latoja. Nikada nećeš biti zaboravljena - stoji u saopštenju.

Autor: D.B.