AKTUELNO

Svet

Šakal napao dete kod Soluna: Četvorogodišnja devojčica prevezena u bolnicu nakon ujeda

Izvor: Pink.rs//Protothema, Foto: Unsplash.com ||

Četvorogodišnju devojčicu u Polihniju kod Soluna izujedao je šakal u četvrtak uveče.

Incident se dogodio u kafani u ulici Agnostu Stratiotis.

Prema rečima zaposlenog u kafani, dete je bilo sa roditeljima i u vreme napada se igralo sa drugom decom u dvorištu, kada je šakal dotrčao i napao je.

- Šakal je zgrabio dete, ujedao je za vrat, lice i leđa... Dete je bilo sa roditeljima, jeli su i bilo je i druge dece. Hitna pomoć je došla i odvezla dete. Šakal kruži po Polihniju i mora da je došao sa Meteora, nešto se mora preduzeti. U tom trenutku bilo je mnogo dece koja su se igrala zajedno. Ovo je prvi put da se ovakav incident dogodio - rekla je ona.

Dete je u dobrom stanju prevezeno kolima hitne pomoći u bolnicu G. Genimatas, i otpuštena je nakon što joj je pružena prva pomoć.

Preliminarnu istragu o incidentu sprovodi policijska uprava Pavlosa Melasa.

Autor: S.M.

#Bolnica

#Dete

#Napad

#devojčica

#soljun

POVEZANE VESTI

Hronika

Srbin (22) umro u bolnici nakon nesreće kod Soluna

Svet

Požar kod Soluna: Građanima upućeno hitno upozorenje

Hronika

JEZIVA SMRT U RIPNJU: Muškarac umro od ujeda osa, napao ga ČITAV ROJ

Hronika

SRBIN UŠAO U KONTRASMER I IZAZVAO SAOBRAĆAJKU: Napravio haos kod Soluna

Hronika

PAO SA MOTORA POSLE SUDARA, PA GA PREGAZIO DRUGI AUTO: Potresni detalji pogibije mladića (24) kod Vranja, nije mu bilo spasa

Hronika

DRAMA U GRČKOJ! Srpkinja nestala tokom plivanja, pronađena mrtva kod Soluna