Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su odbrambene snage Ukrajine izvele seriju preciznih udara na rusku infrastrukturu, uključujući objekte u Kazanju, Volgogradu i Krasnodarskom kraju, u okviru strategije slabljenja ruske vojne mašinerije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da Ukrajina nastavlja sa izvođenjem napada srednjeg i dugog dometa na infrastrukturu unutar Ruske Federacije, naglasivši da su ti udari direktan i opravdan odgovor namenjen oduzimanju resursa ruskoj vojsci.

Prema rečima ukrajinskog lidera, meta poslednjih akcija bili su ključni objekti locirani na znatnoj udaljenosti od linije fronta. U okviru ovih operacija pogođena su tri logistička centra u Sarapulu, Kazanju i Volgogradu, na razdaljinama koje se kreću od 500 pa sve do gotovo 1.300 kilometara od linije razdvajanja. Pored logističkih centara, izveden je udar i na rafineriju nafte u Volgogradskoj oblasti, koja se nalazi oko 480 kilometara od fronta, dok je u Krasnodarskom kraju, na udaljenosti od približno 270 kilometara, uspešno gađan pomorski terminal. Zelenski je takođe potvrdio da su zabeleženi i uspešni udari na vojne ciljeve u akvatoriju Azovskog mora.

Objašnjavajući strategiju Kijeva, ukrajinski predsednik je naveo da su ovi udari deo šireg dugometnog plana sankcija čiji je osnovni cilj da onemogući dalju logističku i finansijsku podršku ruskoj agresiji. On je poručio da Ukrajina na ovaj način štiti svoj narod i da će nastaviti sa neophodnim akcijama sve dok se ne postigne mir, izražavajući pri tome zahvalnost ukrajinskim vojnicima na preciznim rezultatima.

Ova dešavanja predstavljaju nastavak intenziviranih napada bespilotnim letelicama i projektilima dugog dometa na rusku energetsku i vojno-logističku infrastrukturu, sa ciljem da se oslabi snabdevanje ruskih jedinica na samom frontu.