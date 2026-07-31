SAD deblokirale 600 miliona dolara za savez Gavi nakon dogovora o izbacivanju žive iz vakcina i reformi

Administracija predsednika Donalda Trampa odobrila je finansiranje globalnog vakcinalnog saveza Gavi nakon što je ova organizacija prihvatila zahteve Vašingtona koji uključuju prelazak na vakcine bez žive, obustavu kovid programa i smanjenje sredstava za Svetsku zdravstvenu organizaciju.

Sjedinjene Američke Države odmah će pustiti u opticaj svih 600 miliona dolara kongresnih sredstava namenjenih globalnom vakcinalnom savezu Gavi za fiskalne godine 2025. i 2026, saopštili su State Department i Ministarstvo zdravlja SAD.

Ova odluka usledila je nakon direktnih pregovora koje su po nalogu predsednika Donalda Trampa vodili ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi i državni sekretar Marko Rubio. Tokom pregovora, rukovodstvo Gavija pristalo je na sveobuhvatne reforme usmerene na povećanje bezbednosti vakcina, transparentnost i primenu najviših naučnih standarda.

Središnji deo postignutog sporazuma odnosi se na preuzimanje obaveze da se iz upotrebe u potpunosti izbace vakcine koje sadrže živu i pređe na modernije alternative bez žive u zemljama u razvoju. Gavi se obavezao da sprovede tranziciju meningokoknih A vakcina, da postojeće pentavalentne vakcine zameni heksavalentnim dozama bez žive koje pružaju zaštitu i od dečije paralize, kao i da osigura alternative bez žive za pneumokokne vakcine i vakcine protiv hepatitisa B. Iz američke administracije je poručeno da su SAD i Evropska unija uklonile živu iz većine dečijih vakcina još pre 25 godina, te da deca u Africi, Aziji i Latinskoj Americi zaslužuju jednak kvalitet zdravstvene zaštite.

Pored izmena u sastavu vakcina, Gavi je već sproveo nekoliko ključnih zahteva Vašingtona, uključujući potpuno okončanje promocije i nabavke vakcina protiv kovida-19 u okviru redovnih programa imunizacije. Organizacija je takođe smanjila broj zaposlenih u svom sedištu u Ženevi i usvojila novi okvir odgovornosti kojim se smanjuje finansiranje i preispituje saradnja sa drugim partnerima, sa posebnim naglaskom na Svetsku zdravstvenu organizaciju. Zvanični Vašington je pri tome izričito naglasio da nikakva finansijska sredstva američke vlade neće biti prosleđena Svetskoj zdravstvenoj organizaciji putem saveza Gavi.

U sklopu ovog sporazuma, Gavi će formirati i poseban sekretarijat zadužen za stalno praćenje naučnih dostignuća i bezbednosti vakcina. Zbog obima finansijske pomoći, Sjedinjene Američke Države planiraju da ponovo zauzmu svoje mesto u Upravnom odboru ove organizacije, odakle će direktno kontrolisati sprovođenje reformi i uslovljavati svaku buduću podršku konkretnim i merljivim rezultatima na terenu.