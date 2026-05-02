OPŠTI HAOS U VAŠINGTONU! Tramp još jednom preveslao Kongres: Proglašena VANREDNA SITUACIJA i hitna odluka zbog rata u Iranu

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa aktivirala je retko korišćen mehanizam zaobilaženja redovne procedure u Kongresu kako bi odobrila prodaju i isporuku vojne opreme saveznicima na Bliskom istoku.

Ukupna vrednost paketa iznosi neverovatnih 8,6 milijardi dolara.

Državni sekretar Marko Rubio proglasio je "vanrednu situaciju" koja zahteva hitnu isporuku, čime je ukinut obavezni proces revizije i odobravanja od strane zakonodavne vlasti.

Ova odluka pravda se direktnim pretnjama po bezbednost saveznika usled tekućeg rata sa Iranom.

Gde ide oružje?

Najveći deo sredstava namenjen je jačanju protivvazdušne odbrane u Persijskom zalivu, ali i nastavku operacija u Izraelu.

Pregled ključnih ugovora:

⚫️Katar (4,01 milijarda dolara) za održavanje i modernizacija raketnih sistema Patriot, koji su ključni za odbranu od iranskih balističkih raketa.

⚫️Izrael (992,4 miliona dolara) kroz hitnu isporuku visokopreciznih raketa APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), namenjenih za hirurški precizne udare.

⚫️Kuvajt (2,5 milijardi dolara) za nabavku integrisanog sistema za upravljanje bitkom, što bi trebalo da omogući bolju koordinaciju sa američkim snagama.

⚫️UAE (147,6 miliona dolara), takođe dobija dodatne zalihe APKWS raketa.

Jačanje saveza dok dvostruka blokada traje

Ovaj potez Vašingtona tumači se kao priprema za eventualnu dugu konfrontaciju.

Iako je na snazi krhko primirje, Trampova administracija ne želi da gubi vreme na parlamentarne debate, već ubrzano naoružava zemlje koje direktno trpe posledice iranskih napada dronovima i raketama.

Ovim se osigurava da zalivske monarhije ostanu čvrsto uz SAD u sprovođenju blokade iranskih luka, dok se Izraelu obezbeđuje neprekidan dotok municije za nastavak udara na preostala iranska uporišta.

Kongres na marginama

Iako će ovaj potez verovatno izazvati oštre kritike opozicionih demokrata u Kongresu, administracija se poziva na nacionalni interes i hitnost odbrane globalne trgovine naftom.

Činjenica da je Marko Rubio lično potpisao deklaraciju o hitnosti pokazuje da su spoljnopolitički prioriteti Trampa u potpunosti fokusirani na slom Irana, bez obzira na birokratske prepreke u Vašingtonu.

Autor: Iva Besarabić