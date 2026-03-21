TRAMP UKIDA SANKCIJE IRANU ZBOG SKOKA CENA NAFTE: Evo ko će od toga najviše profitirati

Administracija Donalda Trampa privremeno je ukinula sankcije na kupovinu iranske nafte na moru u trajanju od 30 dana kako bi ublažila nagli rast cena nafte izazvan ratom SAD i Izraela protiv Irana.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da će ova odluka dovesti oko 140 miliona barela nafte na globalno tržište i pomoći u smanjenju pritiska na snabdevanje energijom.

Ovaj potez odražava zabrinutost Bele kuće da bi nagli rast cena nafte – koje su porasle oko 50% na više od 100 dolara po barelu, što je najviši nivo od 2022. – mogao da našteti američkim kompanijama i potrošačima uoči novembarskih Midterm elections, kada se republikanci nadaju da će zadržati kontrolu nad Kongresom, piše Gardijan.

Međutim, ranija Besentova najava o mogućem ublažavanju sankcija izazvala je zabrinutost da bi to moglo pomoći iranskim ratnim naporima.

Ovo je treći put da SAD privremeno ublažavaju sankcije u poslednje dve nedelje.

Prethodno su ublažene sankcije na rusku naftu, a u petak je izdata opšta dozvola kojom se omogućava prodaja iranske sirove nafte i naftnih derivata ukrcanih na brodove do 19. aprila, prema licenci objavljenoj na sajtu američkog Ministarstva finansija.

- Privremenim otključavanjem ove postojeće ponude za svet, Sjedinjene Države će brzo plasirati približno 140 miliona barela nafte na globalno tržište, povećavajući ukupnu energetsku ponudu i ublažavajući privremene poremećaje izazvane Iranom - rekao je Besent u objavi na mreži X.

- U suštini, koristićemo iranske barele protiv Teherana kako bismo održali nisku cenu dok nastavljamo operaciju Epic Fury - napisao je.

Licenca, objavljena nakon zatvaranja tržišta, navodi da se iranska nafta može uvoziti u SAD u okviru ovog izuzeća kada je to potrebno radi završetka prodaje ili isporuke.

SAD praktično nisu uvozile iransku naftu od uvođenja mera nakon Iranian Revolution.

Nije jasno da li će bilo koja količina iranske nafte zaista ući u SAD kao rezultat ovog izuzeća. Kuba, Severna Koreja i Krim nalaze se među regionima koji su izuzeti iz ove licence.

Besent je još u četvrtak u intervjuu za Fox Business nagovestio mogućnost ukidanja sankcija, što je navelo analitičare da upozore da bi takva politika zapravo mogla pomoći Iranu u finansiranju rata.

- Blago rečeno, ovo je apsurdno“, rekao je direktor Blackstone Compliance Services, David Tannenbaum za BBC.

- U suštini, dozvoljavamo Iranu da prodaje naftu, što bi moglo biti iskorišćeno za finansiranje ratnih napora - naveo je.

Besent je odbacio takve ocene u petak, naglašavajući da je reč o privremenoj meri: - Ova kratkoročna autorizacija strogo je ograničena na naftu koja je već u transportu i ne dozvoljava nove kupovine niti proizvodnju.

- Iran će imati poteškoće da pristupi prihodima, a Sjedinjene Države će nastaviti da održavaju maksimalni pritisak na Iran i njegov pristup međunarodnom finansijskom sistemu - rekao je.

Ključna energetska infrastruktura u Iranu i susednim državama Zaliva bila je meta napada, a Iran je praktično zatvorio Strait of Hormuz, kroz koji prolazi oko 20% svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Energetski analitičari, uključujući Brent Erickson iz Obsidian Risk Advisors, smatraju da napori administracije da obuzda cene neće imati značajan efekat dok se moreuz ponovo ne otvori za plovidbu.

- Ublažavanje sankcija izaziva zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja ekonomskih alata Vašingtona za obaranje cena nafte - rekao je Erickson.

- Ako smo došli do tačke da ublažavamo sankcije zemlji s kojom smo u ratu, zaista nam ponestaje opcija - istakao je.

Očekuje se da će ova odluka najviše koristiti Kini, najvećem kupcu iranske nafte.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da bi isporuke mogle stići u Aziju za tri do četiri dana, a zatim se pojaviti na tržištu nakon prerade u narednih mesec i po.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je za japansku novinsku agenciju da je Teheran započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza za prolazak brodova povezanih sa Japanom.

Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95% svojih potreba za naftom, a oko 90% isporuka dobija upravo preko Ormuškog moreuza. Zbog rasta cena, Japan je među zemljama koje su prinuđene da oslobađaju naftu iz svojih rezervi.

Autor: A.A.