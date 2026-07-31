Pavle uhapšen zbog ubistva lepe Natalije: Delovi tela pronađeni u torbi, zločin gotovo identičan onom u Beogradu

Prijatelji bivše misice Natalije Božuk, čije raskomadano telo je pronađeno u torbi nadomak Moskve, tvrde da su se poslednji put čuli sa njom 17. jula i da je sve "zvučalo normalno" i da ništa nije ukazivalo na nevolju.

Prema njihovim rečima, Natalija je nedavno završila kurs u medijskoj školi u Ostankinu. Planirala je da se oproba na televiziji... Pre šest meseci, kako kažu, u njenom životu pojavio se imućni obožavalac: vodio ju je u moskovsko pozorište-restoran (karta za predstavu košta od 25.000 rubalja, odnosno skoro 300 evra), odveo je u luksuzni hotel u Egiptu... Ukratko, nakon razvoda od bivšeg supruga i nekoliko godina traganja za sobom, Natalijin život je počeo da se sređuje...

A onda je u Rusiji odjeknula vest da je pronađena mrtva ove sedmice.

Mediji pišu da je Natalija Božuk poreklom sa Dalekog istoka. Međutim, njena porodica, uključujući roditelje, odavno se preselila u moskovski region. Sama Natalija živela je u podmoskovskom mestu Romaškovo - selu u blizini Odincova koje je u međuvremenu preraslo u naselje sa višespratnicama, gde je imala stan.

Prijateljice se sećaju da je Natalija jedno vreme radila kao šminkerka, pokušavala da pokrene biznis u industriji lepote, a sama je izlazila i na modne piste. Pokušavala je da pokrene i sopstvena takmičenja lepote na Dalekom istoku.

Krajem prošle godine žena je na društvenim mrežama objavila poruku: "Pažnja, potraga! Potreban mi je novi ljubavnik! Stari je umro. Ozbiljno. Zahtevi: da bude jak, hrabar, da me štiti i da može da prebije neprijatelja."

Vrlo brzo ljubavnik se pojavio. Kako se priča, sam joj je prišao u restoranu i upoznao se s njom. Bio je krupan muškarac, nosio je poslovno odelo - zvao se Pavle, imao je 44 godine.

On je takođe bio razveden, imao je dvoje dece iz prvog braka. Bavio se trgovanjem na berzi, imao je svoju firmu.

"Udvarao joj se veoma lepo, kao što to muškarci obično rade na početku veze. Cveće, taksi poslovne klase... Ako bi Natalija samo pomenula neku stvar koja joj se dopada, on bi je uhvatio za ruku, odveo u prodavnicu i kupio deset takvih. Kaže da su joj se pocepale hulahopke, a on joj kaže da izabere nove, dok na kasi uzima još deset pakovanja istih", ispričali su poznanici ubijene za KP.RU.

Međutim, očigledno je da su lepe priče bile namenjene prijateljicama. U stvarnosti, njihov odnos nije bio tako skladan. Kasnije se ispostavilo da je prošlog petka, ispostaviće se kobnog, Pavle došao kod Natalije. Od tada je njen telefon bio nedostupan. Iz stana je zajedno s njom nestao i njen pas, koker-španijel, po imenu Luna.

Stanovnici Romaškova pronašli su psa četiri dana kasnije. Životinja se sakrila u pomoćni objekat na periferiji naselja, blizu šume. Prva verzija bila je da je žena otišla da prošeta psa i nestala. Spekulisalo se da je moguće da je Natalija ubijena, a da je pas pobegao.

Međutim, priča se pokazala mnogo složenijom i brutalnijom. Volonteri su formirali tim za potragu i pretraživali park Malevič i Romaškovsku šumu. Čak su se obratili i internet "vidovnjacima" za pomoć u potrazi. Na kraju su pronašli torbu sa delovima Natalijinog tela.

"Dolazilo je mnogo policajaca i istražitelja. Oduzeti su snimci nadzornih kamera. Na njima se vidi kako Pavle dolazi kod Natalije. A zatim nekoliko dana zaredom izlazi iz ulaza sa kolicima natovarenim kesama", tvrde prijatelji ubijene Natalije.

Ali to nije najzanimljiviji detalj. Na snimcima se navodno vidi i da muškarac izvodi Natalijinog psa Lunu iz zgrade. Pretpostavlja se da je, kako životinja ne bi privukla pažnju komšija lajanjem, odvezao psa na periferiju naselja i tamo ga ostavio.

Takođe se vidi da je taj Pavle ozbiljno povređen.

"Mislim da se Natalija borila za život svim snagama. Dan nakon ubistva on je šepao i išao je sa zavijenom ruku, vidi se da ima i modricu ispod oka", navode prijatelji.

Porodici su istražni organi saopštili da se osumnjičeni možda krije u inostranstvu. Navodno na teritoriji Turske. Pokrenut je krivični postupak za ubistvo. Za to delo mu preti kazna do 15 godina zatvora.

Slučaj ubistva Natalije po mnogim detaljima podseća na ubistvo lepe Ljudmile, Ruskinje čije telo je pronađeno u Beogradu. Ljudmilino beživotno telo pronađeno je u koferu ostavljenom u Padinskoj skeli, a osumnjičeni za ubistvo uhvaćen je na beogradskom aerodromu u pokušaju da pobegne iz zemlje.

Autor: Marija Radić