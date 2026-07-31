DRAMATIČAN TALAS MIGRANATA: Najmanje 57 stradalih, desetine hiljada ljudi prešle u špansku enklavu iz Maroka, Italija hitno suspendovala Šengen!

Najmanje 57 ljudi izgubilo je život u masovnom talasu migranata koji su se iz Maroka uputili ka španskoj enklavi Seuta. Oni su bili među procenjenih 50.000 ljudi koji su ove nedelje pokušali prelazak, piše američki CNN.

Iznenadni dolazak desetina hiljada migranata izazvao je uzbunu u Španiji i širom Evrope, zbog čega je španski premijer Pedro Sančez hitno otputovao na tu teritoriju.

Ovaj talas primorao je Italiju da suspenduje bezvizne Šengen aranžmane sa Španijom, dok je Francuska naredila dodatne kontrole duž svoje granice sa Španijom.

Vlasti u Seuti saopštile su da su mnogi stradali usled utapanja dok su se u četvrtku gomile ljudi kretale preko granice kopnenim putem i morem, preplavivši granične službenike.

Španske vlasti su ranije saopštile da će pokušati da proteraju one koji su ilegalno ušli što je brže moguće, uprkos nedavnoj presudi Vrhovnog suda Španije da migranti koji stignu morskim putem ne mogu biti vraćeni u Maroko.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je oko 50.000 ljudi prešlo granicu od četvrtka ujutru.

Sančez je izjavio da masovni prelasci predstavljaju „kršenje teritorijalnog integriteta Španije“ i optužio krijumčare ljudi za dezinformacije nakon presude Vrhovnog suda.

„Ono što se juče dogodilo zaslužuje naš puni prekor, našu punu osudu“, poručio je on.

Dolazak desetina hiljada ljudi preplavio je malu teritoriju Seute, pojasa koji se pruža u Sredozemno more sa marokanske obale i ima populaciju od svega 84.000 stanovnika, što je izazvalo buru kritika u zemlji i inostranstvu.

Italija je saopštila da je ponovo uspostavila kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama sa Španijom. „Privremena suspenzija #Schengen-a u vezi sa Španijom je neophodan korak da zaštitimo bezbednost naših građana i odbranimo evropske granice“, izjavio je ministar spoljnih poslova i potpredsednik vlade Antonio Tajani na Iksu.

Italijanski premijer Đorđa Meloni ranije je pozvala da se suspenduje članstvo Španije u Šengenskom sporazumu, koji omogućava slobodno kretanje unutar Evropske unije.

Iako su Seuta i Melilja, druga španska enklava u Severnoj Africi, deo Šengena, granične kontrole se i dalje primenjuju na robu i putnike između tih teritorija i kopnene Španije.

Drugi evropski lideri takođe su izrazili zabrinutost. Predsednica Evropske unije Ursula fon der Lajen izjavila je da „ne možemo dozvoliti bilo kome da dođe u našu Uniju bez poštovanja naših pravila“ u objavi na Iksu, dok je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naveo da je naredio dodatne kontrole na granici svoje zemlje sa Španijom.

Migracije predstavljaju jedno od najkontroverznijih pitanja u Evropi, gde su desničarske strasti koje se protive imigraciji u porastu, što dovodi do strožih politika širom većeg dela kontinenta.

Politika socijalističke vlade premijera Sančeza koja podržava imigraciju čini je izuzetkom, a događaji od četvrtka izvršiće dodatni pritisak na premijera.

Stejt department Sjedinjenih Američkih Država kritikovao je imigracionu politiku Španije i naveo da je incident direktna posledica „namernih napora španske vlade da omogući i olakša masovne ilegalne migracije u Evropu“.

U međuvremenu, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je da je talas migranata primer onoga što tek sledi ako republikanci ne pobede u novembru – što je, kako je naveo, tema koja treba da se koristi za izbore sredinom mandata.

Lider španske desničarske opozicione stranke Voks nazvao je premijera „izdajnikom“ u objavi na Iksu u četvrtku.

„Ponaša se kao neprijatelj španskog naroda“, napisao je Santjago Abaskal. „Nacionalna urgencija može se rešiti samo njegovim izbacivanjem.“

Ovo nije prvi put da se ovako nešto dogodilo u Seuti – u maju 2021. godine više od 8.000 migranata ušlo je u Seutu za samo dva dana, iako se čini da je obim ovog priliva bio bez presedana.

Autor: D.S.