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Jako nevreme zahvatilo Nemačku: Ima mrtvih

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Snažno nevreme koje je u petak zahvatilo delove nemačke pokrajine Saksonije odnelo je jednu žrtvu. Muškarac (28) poginuo je nakon što je na njega palo drvo u blizini poznatog pozorišta na otvorenom "Felsenbühne Rathen", u mestu Rathen.

Nesreća se dogodila oko 18 časova, u trenutku kada je područje pogodilo jako nevreme praćeno olujnim udarima vetra. Smrt muškarca potvrdila je policija, dok su okolnosti nesreće predmet istrage.

Nemačka meteorološka služba (DWD) prethodno je izdala upozorenje na jako nevreme u velikom delu Saksonije. Upozoreno je na opasnost od udara groma, obaranja stabala i pada predmeta usled snažnog vetra.

Tokom dana meteorolozi su upozoravali stanovnike i turiste da budu oprezni zbog naglog pogoršanja vremena nakon visokih temperatura koje su prethodnih dana zahvatile region. U Saksoniji su ranije zabeležene temperature do gotovo 39 stepeni, a stručnjaci su upozoravali na povećan rizik od oluja i šumskih požara.

Nije odmah bilo poznato da li je još ljudi povređeno u nevremenu niti koliku je materijalnu štetu oluja izazvala na širem području Saksonije.

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#Smrt

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