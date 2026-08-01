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RASTE BROJ MRTVIH MIGRANATA U SEUTI: U španskoj enklavi raspoređene portugalske i danske policijske snage

Izvor: Pink.rs/Skaj njuz, Foto: Tanjug AP/STR ||

U španskoj enklavi Seuti, gde je proteklih dana zabeležen veliki priliv migranata iz Maroka, raspoređene su portugalske i danske policijske snage, objavio je danas Skaj njuz.

Kako se navodi, specijalna policijska jedinica iz Portugalije raspoređena je u Seuti kako bi pružila pomoć španskim kolegama.

U sastavu ove grupe, koja pomaže španskoj Civilnoj gardi u kontroli putnika u luci Seuta, nalaze se i dva policijska psa. Nedavno su stigle i dve jedinice danske policije.

To je usledilo posle poziva evropskim zemljama da pojačaju saradnju u suzbijanju ilegalnih migracija ka kontinentu.

Broj migranata koji su poginuli tokom prelaska u Seutu iz Maroka povećan je na 86, rekli su danas zvaničnici lokalnih vlasti.

Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje 67 migranata poginulo tokom prelaska iz Maroka u Seutu.

Najveći talas dolazaka u Seutu iz Maroka trajao je manje od 48 sati i od četvrtka je oko 50.000 ljudi ušlo u špansku eksklavu usled neaktivnosti marokanskih snaga bezbednosti, navode španski mediji.

Španske vlasti su najpre prijavile 25.000 prelazaka u četvrtak, 40.000 u petak ujutru i 50.000 do podneva, međutim, u petak tokom dana, prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, većina - oko 48.300 ljudi, već je vraćena u Maroko.

Autor: Iva Besarabić

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