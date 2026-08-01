Evropska unija pokreće projekat 'Gigafabrika veštačke inteligencije': Plan teži od 30 milijardi evra za tehnološku suverenost

Evropska komisija raspisala je tender za izgradnju do sedam gigafabrika veštačke inteligencije širom kontinenta, u cilju masovnog povećanja računarskih kapaciteta i ostvarivanja vizije Evrope kao vodećeg globalnog centra za razvoj napredne veštačke inteligencije.

BRISEL — Evropska unija zvanično je pokrenula javni poziv za formiranje do sedam velikih gigafabrika veštačke inteligencije (AI Gigafactories), što predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju evropske tehnološke suverenosti i strateške autonomije.

Ovaj obimni projekat predvodiće industrijski sektor uz podršku do 10 milijardi evra javnih sredstava iz budžeta Evropske unije i država članica. Očekuje se da će ova inicijativa privući najmanje 20 milijardi evra privatnih investicija, čime ukupna vrednost celokupnog plana premašuje 30 milijardi evra.

Glavni cilj jeste izgradnja moćne infrastrukture koja će startapovima, malim i srednjim preduzećima, industriji, naučnoj zajednici i javnim institucijama omogućiti pristup najsavremenijoj opremi za treniranje, fino podešavanje i primenu naprednih modela veštačke inteligencije.

Glavni cilj jeste izgradnja moćne infrastrukture koja će startapovima, malim i srednjim preduzećima, industriji, naučnoj zajednici i javnim institucijama omogućiti pristup najsavremenijoj opremi za treniranje, fino podešavanje i primenu naprednih modela veštačke inteligencije.

Nove gigafabrike kombinovaće najsavremenije AI procesore, softverske i klaud sisteme, brzu mrežnu povezanost i energetski efikasne centre za obradu podataka.

Ova nova postrojenja funkcionisaće u sprezi sa postojećom mrežom od 19 evropskih AI fabrika, čime će se obezbediti da se razvoj novih tehnologija odvija na sopstvenoj evropskoj infrastrukturi i u potpunoj usklađenosti sa rigoroznim standardima Unije o zaštiti podataka, bezbednosti i etici

Autor: Pink.rs