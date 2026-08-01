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Evropa priprema najveći energetski investicioni program veka: Stotine milijardi evra za stratešku i ekonomsku nezavisnost

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Sa planiranim godišnjim ulaganjima od preko 660 milijardi evra do 2040. godine, evropski kontinent ulazi u višetritionsku transformaciju energetskog sektora kako bi smanjio zavisnost od uvoza i snizio rekordne cene električne energije.

BRISEL -Evropa se priprema za realizaciju najobimnijeg i najskupljeg programa energetske transformacije u svojoj savremenoj istoriji. Višetritionski plan tranzicije osmišljen je sa ciljem da korenito izmeni način na koji se evropski kontinent snabdeva energijom, smanji izloženost globalnim poremećajima i osigura dugoročna ekonomska stabilnost.

Prema procenama stručnjaka i planovima evropskih institucija, za uspešno sprovođenje ove sveobuhvatne transformacije biće neophodno mobilisati više od 660 milijardi evra godišnjih investicija sve do 2040. godine. Iako zahteva ogromna početna finansijska sredstva, ova masovna ulaganja donela bi direktnu i dugoročnu ekonomsku korist, smanjujući evropski račun za uvoz fosilnih goriva za čak 260 milijardi evra svake godine.Jedan od ključnih razloga za ovako radikalan zaokret jesu izuzetno visoki troškovi električne energije koji direktno opterećuju evropsku privredu. Cene struje u Evropi trenutno su oko 50 odsto više u odnosu na cene u Kini, dok su u poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama čak dvostruko više, što evropske proizvođače stavlja u nepovoljan položaj na globalnom tržištu.

Pored neposrednih ekonomskih ušteda, ova investiciona strategija ima i duboku geopolitičku dimenziju. Zvaničnici u Briselu naglašavaju da je smanjenje zavisnosti od spoljnog uvoza energije, uz istovremeno smanjenje oslanjanja na američko naoružanje, ključni preduvjet za izgradnju potpuno suverene, samostalne i otporne Evrope u savremenim međunarodnim odnosima.

Autor: Pink.rs

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