Novi paket vojne pomoći EU: 3,47 milijardi evra za ukrajinsku PVO, dronove i borbene avione

Evropska komisija isplatila je novu tranšu u iznosu od 3,47 milijardi evra u okviru odbrambenog segmenta šireg paketa pod nazivom Zajam za podršku Ukrajini (Ukraine Support Loan), čija je ukupna vrednost 90 milijardi evra. Ova sredstva namenjena su hitnom jačanju ukrajinskih vojnih kapaciteta, zaštiti vazdušnog prostora i nabavci moderne opreme.

Direktna podrška odbrambenoj industriji i nabavkama

Ova konkretna tranša pokriva finansiranje dodatnih količina bespilotnih letelica, uključujući mlazne dronove dugog dometa, kao i nabavku raketnih sistema, protivvazdušne odbrane i švedskih borbenih aviona Gripen. Pored same isporuke naoružanja, cilj Evropske unije jeste intenzivnije povezivanje evropskih industrijskih kapaciteta sa ukrajinskom inovativnošću u okviru novog koncepta pod nazivom „Ugovor o dronovima“ (Drone Deal).

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istakla je da EU ulaže u zaštitu ukrajinskog neba i poručila da svaki naredni napad na Ukrajinu samo dodatno učvršćuje odlučnost Evrope da pruži dugoročnu podršku. Sa njom su se saglasili i izvršna potpredsednica za tehnološki suverenitet i bezbednost Hena Virkunen, kao i komesar za odbranu i svemir Andrius Kubilius, naglasivši da se jačanjem odbrane Ukrajine direktno štiti i bezbednost same Evrope.

Struktura paketa od 90 milijardi evra i dosadašnje isplate

Širi paket pomoći od 90 milijardi evra podeljen je na dva ključna stuba. Prvi stub čini 60 milijardi evra opredeljenih za jačanje odbrambenih kapaciteta i vojne industrije, dok drugi stub obuhvata 30 milijardi evra budžetske podrške za funkcionisanje državnih službi i stabilnost privrede.

Na osnovu odluke Saveta EU, za 2026. godinu predviđeno je ukupno do 45 milijardi evra podrške, od čega 28,3 milijarde ide direktno za odbrambenu industriju. Isplata od 3,47 milijardi evra predstavlja nastavak prethodnih tranši realizovanih tokom leta, među kojima su bile isplate od 3,2 milijarde evra makrofinansijske pomoći u junu, kao i raniji odbrambeni paketi od 3,9 milijardi i 1,1 milijarde evra.

Od početka ratnih sukoba, Evropska unija i njene članice obezbedile su Ukrajini ukupnu pomoć u vrednosti od preko 220 milijardi evra, pri čemu je 3,8 milijardi evra stvoreno iz prihoda generisanih od zamrznute ruske imovine. Očekuje se da preostali planirani paketi pomoći za 2026. godinu budu finalizovani i sukcesivno isplaćivani do kraja godine.

Autor: Pink.rs