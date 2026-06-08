Evropska unija uplatila Ukrajini skoro 2,8 milijardi evra za stabilnost budžeta

Evropska komisija je danas zvanično uplatila finansijsku pomoć Ukrajini u iznosu od bezmalo dve zarez osam milijardi evra, sa ciljem da podrži hitne finansijske potrebe zemlje i omogući nesmetano funkcionisanje javne administracije. Ova sredstva dolaze u trenutku kada Kijev nastavlja da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet od ruske vojne agresije.

Ova uplata predstavlja sedmu po redu tranšu u okviru takozvanog Instrumenta za Ukrajinu (Ukraine Facility), koji služi kao glavni mehanizam Evropske unije za podršku dugoročnom oporavku zemlje, sprovođenju ključnih reformi i ubrzanju procesa evropskih integracija. Sa ovim najnovijim prilivom, ukupna finansijska podrška koju je Evropska unija obezbedila kroz ovaj plan dostigla je cifru od dvadeset devet zarez pet milijardi evra. To predstavlja gotovo sedamdeset sedam odsto od ukupno predviđenih sredstava unutar prvog stuba ovog instrumenta, koji je direktno namenjen podršci i stabilizaciji državnog budžeta Ukrajine.

Odobrenju i realizaciji ove isplate prethodila je detaljna evaluacija i potvrda da je zvanični Kijev uspešno implementirao niz reformskih mera. Finansijska sredstva su uslovljena napretkom u širokom spektru oblasti, uključujući upravljanje javnim finansijama, reformu pravosudnog sistema, stabilizaciju finansijskih tržišta, razvoj ljudskog kapitala i unapređenje poslovnog okruženja. Takođe, reformski koraci su preduzeti u sektorima energetike, poljoprivrede, upravljanja kritičnim sirovinama, kao i na polju digitalizacije i zelene tranzicije.

„Brzina i posvećenost kojom Ukrajina sprovodi značajne društvene i ekonomske reforme u potpunosti opravdavaju ovu isplatu. Ovim korakom takođe uspešno krčimo put za dalji napredak i otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom“, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

pročitajte još Evropska komisija ove nedelje završava rad na 21. paketu sankcija Rusiji

Ukrajinska vlada je delimični zahtev za ovu isplatu podnela četrnaestog aprila. Nakon detaljne analize, države članice su dvadeset osmog maja u okviru Saveta Evropske unije jednoglasno podržale procenu Evropske komisije o uspešnosti ukrajinskih napora. Zvanični izveštaj potvrđuje da je Ukrajina ispunila jedanaest ključnih indikatora koji su bili direktno vezani za ovu sedmu tranšu.

Pored toga, Kijev je uspešno rešio i tri preostale reformske obaveze koje su prenete iz petog i šestog paketa pomoći. Pokazujući izuzetnu operativnu efikasnost, ukrajinske vlasti su unapred ispunile i četiri velike reforme koje su prvobitno bile planirane za naredne, buduće faze finansiranja, što je omogućilo dodatnu stabilizaciju državne kase.

Autor: Pink.rs