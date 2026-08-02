Misterija 'kofera smrti' u Grčkoj: Nema DNK tragova ubice, poruke slane 11 dana nakon smrti Škotlanđanke

Misterija oko smrti Škotlanđanke čije je telo pronađeno u koferu u Grčkoj dodatno se produbila nakon što su policajci potvrdili da na spoljašnjosti torbe nema nikakvih tragova DNK niti otisaka prstiju.

Elizabet Džejn Ros iz Edinburga pronađena je u koferu u jednoj napuštenoj zgradi u Atini 18. jula, nakon što je tri nedelje ranije otputovala u Grčku.

Misteriozni tragovi i grčki FBI

Policija se nadala da će analiza kofera pružiti ključne tragove, ali su sada otkrili da sa torbe nisu uspeli da izvuku ništa.

"Naš prioritet je da dođemo do istine o tome ko je ostavio kofer. Ko god da je to bio, pazio je da ne ostavi otiske prstiju niti DNK. Čitavo odeljenje za ubistva grčkog FBI-ja radi na ovom slučaju. U kontaktu smo i sa drugim policijskim snagama. Rešićemo ovo", rekla je Konstantina Dimoglidou, portparolka grčke policije.

Policija Škotske takođe je kontaktirana kako bi pružila pomoć, pa policajci trenutno obavljaju razgovore sa prijateljima gospođe Ros u Invernesu. Veruje se da je ona u jednom periodu živela u tom gradu na severu Škotske.

Dimoglidou je navela da stručnjaci još uvek nisu precizno utvrdili kako je gospođa Ros umrla. Telo ove 38-godišnjakinje navodno nije imalo vidljivih fizičkih povreda.

"Postavili smo ovo kao prioritet kako bismo imali rezultate u narednim danima", dodala je ona.

Beskućnik otkrio jezivu tajnu

Jezivo otkriće u zgradi u atinskom naselju Kipseli napravio je jedan beskućnik. On je pozvao policiju prijavivši neprijatan miris i ud koji je virio iz kofera.

Policajci trenutno tragaju za drugim beskućnikom po imenu Markos, koji je živeo u toj zgradi sa prijateljem, a koji je navodno ranije napao jednu ženu preteći joj nožem. On nije viđen od trenutka kada je pronađeno telo gospođe Ros.

Slanje lažnih poruka sa njenog telefona

Takođe, istražitelji pokušavaju da iskoriste aktivnost na njenom telefonu kako bi ušli u trag osumnjičenom, budući da su poruke sa njenog broja slane njenim prijateljima i ocu - advokatu koji živi u Edinburgu - tokom 11 dana nakon njene smrti, sve dok 29. jula nije javno identifikovana.

U porukama je navodno pisalo da želi da bude "sama", a u jednoj je nagovešteno i da odlazi na jedno grčko ostrvo kako bi se osamila. Policajci navode da je osoba koja je imala telefon pokušavala da kupi vreme ili da odvrati njene najbliže od pomisli da je u nevolji, piše Daily Mail.

Misterija se nastavlja

Gospođa Ros je doletela u Atinu iz Edinburga 29. juna.

Izvor iz policije naveo je da je ona redovno putovala u tu zemlju kako bi volontirala u nevladinim organizacijama i radila sa zlostavljanim ženama. Takođe se saznaje da je ranije radila u SAD i Južnoj Africi.

Tokom ove poslednje posete boravila je kod prijatelja Grka u Keratsiniju, u južnom delu Atine. Rekla im je da 15. jula odlazi da boravi kod nekih prijatelja Amerikanaca u Kipseliju, nakon čega je otišla.

Međutim, policija nije uspela da im uđe u trag.

Lokalni policajac Džordž Kalijakmanis izjavio je: "Ne verujem da ti Amerikanci uopšte postoje. Da su joj zaista bili prijatelji, do sada bi se sami javili".

Autor: D.B.