POŽAR NA TRAJEKTU, IMA MRTVIH, NESTALA 41 OSOBA! Na brodu se nalazilo oko 250 putnika i članova posade! U toku je HITNA potraga za preživelima

U toku je velika akcija potrage i spasavanja, a spasilačke ekipe angažovane su na više plovila kako bi evakuisale putnike sa trajekta. Nesreća se dogodila samo nekoliko sati nakon što je trajekt "Mutiara Sentosa 2" isplovio iz luke Surabaja ka gradu Makasaru.

Na brodu se u trenutku izbijanja požara nalazilo oko 250 putnika i članova posade. Požar je izbio u blizini ostrva Madura, a na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ogromni oblaci gustog crnog dima koji kuljaju iz trajekta.

Putnici skakali u more da bi se spasili

Infonya: telah terjadi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep Madura



Menurut info dari video tersebut, asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal dan menyebar kebagian kapall yang lainnya



Semoga kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa 🥹🥹😭😭 pic.twitter.com/ixvFDpz8wP — &ᴄᴏᴋ  (@Ccookk_) 02. август 2026.

Uplašeni putnici skakali su u more kako bi pobegli od vatre koja je zahvatila brod. Nadležni su saopštili da su putnici i teret prebacivani na spasilačka plovila. Nanang Sigit, šef Kancelarije za potragu i spasavanje u Surabaji, izjavio je da u akciji učestvuje više brodova.

BREAKING: At least five people have died and 41 remain missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 caught fire this morning off Madura Island in the Java Sea, near Sumenep Regency, Indonesia.



Inaccurate passenger manifests continue to hamper search and rescue efforts. pic.twitter.com/qqSgMYlh5B — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 02. август 2026.

- Brodovi "TB Hasnur 26" i "British Mentor" pomažu u spasavanju putnika koji su skočili sa trajekta "Mutiara Sentosa 2". Trenutno su četiri plovila uz trajekt - rekao je on.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju desetine preživelih sa prslucima za spasavanje naguranih u spasilačke čamce.

Desetine ljudi i dalje bile na brodu

Prema poslednjim informacijama, oko 11:20 časova po lokalnom vremenu oko 40 osoba još se nalazilo na trajektu dok je požar i dalje besneo. Nanang Sigit je rekao da se trajekt nalazio oko 19 nautičkih milja od ostrva Buruan Sapudi u trenutku kada je izbio požar.

02 Agustus 2026 (pagi) :: Terjadi KEBAKARAN pada Kapal Motor (KM) Mutiara Sentosa-2, rute Surabaya-Makassar di Perairan utara Kab. Sumenep - Jawa Timur, tepatnya sekitar sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung - Sapudi.

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Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima, dok uzrok izbijanja požara za sada ostaje nepoznat.

Autor: A.A.