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U klizištu u kineskom Gansuu poginula 21 osoba: Završena potraga za preživelima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/ASSOCIATED PRESS ||

Broj poginulih u klizištu u okrugu Dangčang, u severozapadnoj kineskoj provinciji Gansu, porastao je na 21, a kako su saopštile danas lokalne vlasti, spasilačke operacije su završene.

Klizište se dogodilo u utorak ujutru u selu Renzang, u opštini Nanhe, kada su 33 osobe ostale zarobljene pod nanosima zemlje, preneo je Global tajms.

Nakon nesreće, na teren su odmah upućeni timovi za vanredne situacije, vatrogasne jedinice i pripadnici javne bezbednosti, koji su pokrenuli akciju potrage i spasavanja.

Opštinska vlada Longnana održala je jutros konferenciju za novinare, na kojoj su zvaničnici saopštili da su operacije potrage i spasavanja okončane.

U znak sećanja na stradale, vladini zvaničnici i novinari prisutni na konferenciji održali su minut ćutanja.

Nadležne službe nastavljaju procenu posledica katastrofe i rad na saniranju posledica klizišta.

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Autor: Marija Radić

#Gansu

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