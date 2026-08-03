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AMERIKANCI BACILI SVOJU NAJMOĆNIJU BOMBU NA STAMBENU ZGRADU U IRANU: Teška je više od 900 kilograma, dramatično otkriće Njujork tajmsa

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Američka vojska je upotrebila jednu od svojih najmoćnijih nenuklearnih bombi da bi pogodila stambenu zgradu na iranskom ostrvu Kešm, usmrtivši tri osobe u četvrtak uveče, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na satelitske snimke i mišljenje stručnjaka.

Navodi se da prečnik kratera i fragmenti municije ukazuju na upotrebu teške avionske bombe MK-84 težineoko 907 kg. List je naveo da nije bilo moguće pronaći nikakve dokaze o vojnim instalacijama u blizini. Udar je izveden u gusto naseljenom području, dodaje list.

Kapetan Tim Hokins, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), rekao je za Njujork tajms da je američko vojno rukovodstvo svesno udara i da ga istražuje. Takođe je rekao da Sjedinjene Države nikada ne ciljaju civile.

Sjedinjene Države i Izrael su započeli napad na Iran 28. februara.

U junu su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Međutim, u noći 8. jula, Sjedinjene Države su nastavile velike udare protiv Irana, optužujući ga za kršenje sporazuma o Ormuskom moreuzu.

Autor: D.B.

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