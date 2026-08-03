AMERIKANCI BACILI SVOJU NAJMOĆNIJU BOMBU NA STAMBENU ZGRADU U IRANU: Teška je više od 900 kilograma, dramatično otkriće Njujork tajmsa

Američka vojska je upotrebila jednu od svojih najmoćnijih nenuklearnih bombi da bi pogodila stambenu zgradu na iranskom ostrvu Kešm, usmrtivši tri osobe u četvrtak uveče, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na satelitske snimke i mišljenje stručnjaka.

Navodi se da prečnik kratera i fragmenti municije ukazuju na upotrebu teške avionske bombe MK-84 težineoko 907 kg. List je naveo da nije bilo moguće pronaći nikakve dokaze o vojnim instalacijama u blizini. Udar je izveden u gusto naseljenom području, dodaje list.

Kapetan Tim Hokins, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), rekao je za Njujork tajms da je američko vojno rukovodstvo svesno udara i da ga istražuje. Takođe je rekao da Sjedinjene Države nikada ne ciljaju civile.

Sjedinjene Države i Izrael su započeli napad na Iran 28. februara.

U junu su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Međutim, u noći 8. jula, Sjedinjene Države su nastavile velike udare protiv Irana, optužujući ga za kršenje sporazuma o Ormuskom moreuzu.

Autor: D.B.