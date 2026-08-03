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Zemljotres magnitude 5.3 stepeni Rihtera registrovan u severnom delu Perua

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 5.3 stepeni Rihtera zabeležen je u danas u 3:42 časova ujutru, na području severnog dela Perua.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -7.9057 i dužine -76.2771.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.B.

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