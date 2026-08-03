JEO SIR OD SIROVOG MLEKA, PA PAO U KOMU Matija (13) umro posle 9 godina teške borbe: Otac se odmah oglasio potresnom porukom!

Poslednjih meseci, otac dečaka koji je preminuo nakon što je pojeo sir, Đovani Batista Maestri, objašnjavao kako je njegov sin svakodnevno bio podvrgnut složenim terapijama i uzimao čak 47 lekova dnevno, ali nažalost nije uspeo da dobije životnu bitku.

Devet godina bio u vegetativnoj komi

Matija Maestri, trinaestogodišnji dečak iz italijanskog grada Koreda u Trentinu, koji se od 2017. godine nalazio u stanju trajne vegetativne kome, preminuo je nakon što je pojeo sir napravljen od sirovog mleka kontaminiranog bakterijom Ešerihija koli, saopštio je njegov otac, prenose danas italijanski mediji.

- Naš Matija nas je napustio i u njegovo ime vam zahvaljujem što ste pomogli da njegov odlazak bude manje bolan - napisao je Đovani Batista Maestri u svojoj poruci, prenela je TV Rai.

Presuda Vrhovnog suda potvrdila je uzročno-posledičnu vezu, čime su presude za nanošenje povreda iz nehata, izrečene dvojici rukovodilaca mlekare, postale pravosnažne.

Otac je takođe osnovao udruženje potrošača posvećeno pitanjima rizika povezanih sa prehrambenim proizvodima koji su sami po sebi opasni.

Matijina priča duboko je potresla javnost u Trentinu i širom Italije.

Autor: D.B.