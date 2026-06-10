'NI DAN DANAS MI NIJE JASNO KAKO JE MOGAO TO DA URADI' Na završnoj reči u slučaju 'Ribnikar' govorio i otac dečaka ubice

Otac dečaka ubice ističe da bol nakon tragedije koju je izazvao njegov sin ne jenjava.

- Više od tri godine nakon nezapamćene tragedije koju je moje dete počinilo, bol ne jenjava. Žal za izgubljenim životima je neverovatna. Sa puno ljubavi i pažnje smo se posvetili vaspitanju dece. Ni dan danas mi nije jasno kako je mogao to da uradi. Nisam mogao da znam šta je mom sinu u glavi, bilo ko da je išta sugerisao ja bih pomogao mom detetu. Ovo psiholozi zovu fenomenom Crnog labuda, koji nije mogao da se predvidi i nosi posledice - rekao je otac dečaka ubice i dodao:

Osećam bol i saosećanje sa bližnjima, tu sam, stojim i pokušavam da umanjim bol koju osećaju. Moram da živim i pored agonije, jer imam ćerku. Želim da se sazna istina zašto je moje dete to uradilo da se više ne ponovi.

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Podsetimo, optuženi otac dečaka ubice doveden je iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

Autor: Pink.rs