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PINK.RS SAZNAJE: Tužilaštvo iznelo završnu reč u slučaju 'Ribnikar', predložili OVE kazne za roditelje dečaka ubice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U toku završnih reči u Višem sudu za slučaj ''Ribnikar'', tužilaštvo je iznelo viđenje da kod okrivljenih, roditelja dečaka ubice, nije bilo ponašanja koje bi bilo olakšavajuće i da je uočeno apsolutno odsustvo kajanja.

Kako saznajemo na licu mesta, navedeno je da otac dečaka ubice, nije odustao od namere da sebe stavi u položaj žrtve.

Takođe, roditelji dečaka ubice nisu pokazali kajanje zbog pristupa u vaspitanju i načinu na koji je čuvano oružje, ocenjeno je od strane predstavnika tužilaštva da je odsustvovao osećaj empatije.

Foto: Pink.rs

Kod majke konkretno smatraju da nije bilo olakšavajućih okolnosti, da se vidi iz njenog ponašanja manjak saosećajnosti, pokazala je da je nesvesna svoje odgovornosti i da nema empatiju za tuđi bol.

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Saglasili su se sa predloženom kaznom od 14 godina i 11 meseci za oca i 3 godine za majku.

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Autor: Marija Radić

#Kazne

#Tužilaštvo

#Vladislav Ribnikar

#dečak Ubica

#odsustvo kajanja

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