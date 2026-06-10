PINK.RS SAZNAJE: Tužilaštvo iznelo završnu reč u slučaju 'Ribnikar', predložili OVE kazne za roditelje dečaka ubice

U toku završnih reči u Višem sudu za slučaj ''Ribnikar'', tužilaštvo je iznelo viđenje da kod okrivljenih, roditelja dečaka ubice, nije bilo ponašanja koje bi bilo olakšavajuće i da je uočeno apsolutno odsustvo kajanja.

Kako saznajemo na licu mesta, navedeno je da otac dečaka ubice, nije odustao od namere da sebe stavi u položaj žrtve.

Takođe, roditelji dečaka ubice nisu pokazali kajanje zbog pristupa u vaspitanju i načinu na koji je čuvano oružje, ocenjeno je od strane predstavnika tužilaštva da je odsustvovao osećaj empatije.

Kod majke konkretno smatraju da nije bilo olakšavajućih okolnosti, da se vidi iz njenog ponašanja manjak saosećajnosti, pokazala je da je nesvesna svoje odgovornosti i da nema empatiju za tuđi bol.

Saglasili su se sa predloženom kaznom od 14 godina i 11 meseci za oca i 3 godine za majku.

Autor: Marija Radić