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PINK.RS NA ZAVRŠNOJ REČI U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Majka dečaka ubice zaplakala: Mi smo kao kuća u večnoj tuzi...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Majka dečaka ubice danas je iznela svoju završnu reč i tom prilikom zaplakala.

- Teško je na kraju izabrati prave reči kada vam je srce ugušeno tugom, trudila sam se kroz ceo ovaj postupak da odgovorim na pitanja suda, da se držim dostojanstveno, poštujući sud, žrtve i oštećene. Smatrala sam da moje emocije ne treba da dođu u prvi plan, a kako je u mojim cipelama to samo ja znam. Kao majka, naravno da osećam moralnu odgovornost - rekla je majka dečaka ubice i zaplakala.

Foto: Pink.rs

- Kao majka, mogu sa ovog mesta da uputim iskreno saosećanje, mi smo kao kuća koja je u večnoj tuzi - zaključila je ona.

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

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Autor: Marija Radić

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