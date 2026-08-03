(VIDEO) Dron PAO među kupače u poznatom letovalištu i eksplodirao, TROJE MRTVIH, 13 ljudi provređno: Objavljen dramatičan snimak

Tri osobe su poginule, a još 13 je povređeno, među kojima ima i dece, nakon pada ostataka drona u turističkom mestu Arhipo-Osipovka na ruskoj obali Crnog mora, saopštile su ruske vlasti.

Arhipo-Osipovka administrativno pripada Gelendžiku, poznatom letovalištu u Krasnodarskom kraju na Crnom moru. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev rekao je da su ukrajinski dronovi napali civilnu infrastrukturu i da hitne službe intervenišu na mestima gde su pronađeni ostaci letelice. Ruske tvrdnje o cilju napada nisu mogle nezavisno da budu potvrđene.

Objavljen snimak pada drona i eksplozije

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se, prema navodima korisnika, vidi kako dron pada među ljude na plaži, nakon čega dolazi do eksplozije.

Ruske vlasti zasad nisu potvrdile da je dron direktno pao među kupače, već navode da su stradali od delova oborene bespilotne letelice.

Ipak, ruski mediji prenose izjave očevidaca koji tvrde da su dronovi primećeni u blizini plaže. Jedan muškarac rekao je da su se ljudi sklanjali iza izbočine na obali i prekrivali ležaljkama, dok je drugi naveo da je video povređenog muškarca sa krvavim ramenom.

U Gelendžiku je tokom noći proglašena opasnost od napada dronovima, dok su stanovnici čuli dejstvo protivvazdušne odbrane.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je između večeri 2. avgusta i jutra 3. avgusta iznad više ruskih oblasti, anektiranog Krima i Crnog mora presretnut ili uništen ukupno 131 ukrajinski dron.

Autor: D.B.