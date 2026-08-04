Kurt Volker: Putin suočen sa izborom između nastavka rata i očuvanja ruske države

Bivši specijalni predstavnik SAD za pregovore o Ukrajini Kurt Volker izjavio je da se ruski predsednik Vladimir Putin nalazi pred sudbonosnim izborom između daljeg vođenja rata i očuvanja stabilnosti sopstvene države.

Volker upozorava da ukoliko ruski lider pokuša da istovremeno gura oba cilja, to može dovesti do postepenog raspada državnog sistema Rusije.

Prema njegovim rečima, Putin nastavlja sa vojnim operacijama verujući da će Ukrajina u nekom trenutku pokleknuti pod pritiksom, da je Zapad duboko podeljen i da će mu zimski uslovi ponovo ići na ruku. Volker ističe da će ruski predsednik nastojati da ostvari viziju obnove imperije sve dok za to ima fizičke i materijalne mogućnosti, uprkos tome što stvarnost na terenu pokazuje drugačiju sliku.

Ekonomski i vojni pritisak dugometnih udara



Značajan faktor u slabljenju ruske pozicije predstavljaju ukrajinski dugometni napadi koji sistematski pogađaju rafinarije nafte i izvoznu energetsku infrastrukturu širom Rusije. Ovi udari doveli su do nestašice goriva na domaćem tržištu, smanjenja priliva u državnu kasu namenjenu finansiranju ratnih operacija, rasta inflacije i usporavanja privrednog rasta koji klizi ka recesiji. Usled jasnih pokazatelja da se situacija na frontu i u ekonomiji pogoršava, među stanovništvom drastično opada interesovanje za odlazak u armiju.

Komentarišući ispitivanja javnog mnjenja u Rusiji, Volker upozorava da zvaničnim anketama o Putinovoj popularnosti ne treba verovati, jer u uslovima visoke represije građani iz bezbednosnih razloga ne govore istinu. Međutim, kada se Rusima postave indirektna pitanja o tome da li su optimistični pogledu budućnosti zemlje i ishoda rata, većina ispitanika otvoreno izražava pesimizam i zabrinutost za dalji tok događaja.

