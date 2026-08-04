DRAMA U HOLANDIJI: Ogroman šumski požar guta sve pred sobom, izgorelo najmanje 100 hektara (VIDEO)

Veliki šumski požar izbio je u Holandiji, u prirodnom rezervatu kod mesta Oostrum u provinciji Limburg, i za svega nekoliko sati zahvatio ogromnu površinu, prenosi Bild.

Vatra još nije stavljena pod kontrolu, a do sada je izgorelo oko 100 hektara šume.

U ponedeljak uveče vlasti Holandije su saopštile da je požar zahvatio 21 hektar, ali se tokom noći, zbog suvog rastinja i promenljivog vetra, brzo proširio.

Požar se nalazi svega 18 kilometara od nemačkog aerodroma Vece, u pokrajini Donja Rajna.

Glavni problem predstavlja vetar koji neprestano menja pravac i širi plamen na nova područja.

Oko 300 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi borilo se sa vatrenom stihijom tokom cele noći.

U utorak su u gašenje ponovo uključeni i helikopteri koji iz vazduha pokušavaju da obuzdaju požar.

Zbog izuzetno suvih uslova, požari u prirodnim rezervatima mogu se veoma brzo širiti, saopštile su vlasti provincije Limburg.



Dim stigao do Nemačke

Gusti oblaci dima nadvili su se nad šumskim područjem između Venla i Nemehena, a posledice se osećaju i u susednoj Nemačkoj.

Vlasti okruga Kleve upozorile su građane da vetar nosi dim preko granice i savetovale stanovnicima da drže zatvorene prozore i vrata.

Evakuisan kamp, obustavljen železnički saobraćaj

Požar je pogodio i obližnji kamp, iz kojeg je oko 300 turista moralo da bude evakuisano zbog lošeg kvaliteta vazduha.

Zbog intervencije vatrogasaca privremeno je obustavljen i železnički saobraćaj na pruzi između Nemegena i Venraja, pošto su ekipe gasile vatru neposredno uz šine.

Kako bi sprečili dalje širenje požara, vatrogasci su napravili zaštitni protivpožarni pojas u šumi.

U akciju se uključila i holandska vojska, koja je poslala helikopter za gašenje.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u krošnjama drveća, odakle se velikom brzinom proširio na okolnu šumu.

Autor: D.B.