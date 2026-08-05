PAO DOGOVOR, EVROPA POKREĆE TEKTONSKE PROMENE! Pale zvanične odluke – Ulaže se ČAK 5 MILIJARDI EVRA u tehnološke gigante!

Oglasila se i Ursula fon der Lajen: "Evropa ulaže u svoju budućnost!" Prve investicije kreću već narednih nedelja!

Evropska komisija danas je napravila ključni, završni pravni korak i zvanično osnovala dugoočekivani "Scaleup Europe Fund". Ovaj gigantski fond ima samo jedan cilj, a to je da pogura evropske tehnološke kompanije, omogući im ubrzani rast i napravi od njih svetske lidere, dok planirani budžet iznosi neverovatnih 5 MILIJARDI EVRA.

FONDOVI SPREMNI, INVESTICIJE KREĆU!

Povodom ove istorijske odluke oglasila se i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, poručivši da kada Evropa ulaže u svoje inovatore, ona ulaže u svoju budućnost. Ona je naglasila da će ovaj fond osigurati da napredne kompanije pronađu sve što im je potrebno upravo ovde u Evropi kako bi izrasle u vodeće svetske gigante i pretvorile domaće inovacije u glavnu konkurentsku prednost.

Ovo praktično znači da fond odmah počinje sa radom u punom kapacitetu. Poznata švedska kompanija za privatni kapital EQT izabrana je putem otvorenog i konkurentnog procesa za menadžera investicija i sada ima odrešene ruke da samostalno i po tržišnim uslovima donosi odluke o ulaganjima u sklopu fonda Evropskog saveta za inovacije.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I BIO-TEHNOLOGIJA U FOKUSU

Prvi novčani impulsi i investicije očekuju se već u narednim nedeljama, a fond će direktno finansirati vodeće kompanije u ključnim tehnološkim sektorima kao što su veštačka inteligencija, kvantne tehnologije, biotehnologija i čiste tehnologije. Za ovaj mega-projekat ujedinili su se najveći evropski javni i privatni giganti, pa se pored Evropske komisije u osnivačkoj grupi nalaze i finansijski teškaši Novo Holdings, EIFO, CriteriaCaixa, Santander odnosno Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo zajedno sa bankom Intesa Sanpaolo i fondacijom Cariplo, zatim APG Asset Management u ime holandskog penzionog fonda ABP, Wallenberg Investments i osiguravajući gigant Allianz. Prikupljanje dodatnih sredstava nastavlja se punom parom do ciljanih 5 milijardi evra.

ZAUSTAVLJANJE ODLIVA KAPITALA

Podsećanja radi, ovaj fond je prvi put najavila Ursula fon der Lajen u svom govoru o stanju Unije 2025. godine. Iako Evropa ima vrhunske naučnike i fantastične startape, mnoge kompanije sa velikim potencijalom do sada su morale da traže novac van granica kontinenta kako bi porasle. Sa novim fondom tom problemu se konačno staje na put i evropski kapital ostaje u Evropi.